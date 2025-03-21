Влада Бєлгородської області проводить евакуацію жителів прикордоння. Кілька районів області піддаються обстрілу й атакам дронів. Про це повідомляють росЗМІ.

Офіційної інформації про те, що відбувається в прикордонних районах, вкрай мало.

Російські медіа пишуть, що ситуація на кордоні Бєлгородської області ускладнюється, там тривають запеклі бої.

«За нашими даними, ЗСУ закинули велике підкріплення на Демидівку і Прилісся і змогли закріпитися на околицях. Зараз триває вогневий вплив по них з метою вибити їх з околиць», – пише eadaily.

Міноборони РФ вдень 20 березня випустило заяву про ймовірне знищення «бронетехніки і живої сили ЗСУ в Бєлгородському прикордонні».

Місцева влада публічно не заявляє про евакуацію, але вона проводиться в Красноярузькому районі з вечора 18 березня. Удень 20 березня бєлгородський губернатор заявив про загибель унаслідок бойових дій на автодорозі Графівка – Ріп’яхівка співробітника Росгвардії.

Генштаб ЗСУ повідомив про знищення 18 березня командного пункту одного з підрозділів ЗС РФ поблизу Демидівки.

«Цей об’єкт ворог використовував для планування і проведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони на території Сумської області», – повідомили в ЗСУ.

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У РФ уражено газопровід «Суджа», через який російський газ ішов до Європи

Увечері 20 березня було атаковано важливий об’єкт газотранспортної системи Росії: газовимірювальну станцію «Суджа», розташовану неподалік від кордону між Сумською областю України та Курською областю Росії, було уражено, там здійнялася масштабна пожежа, кадри якої облетіли мережу.

За словами росіян, об’єкт постраждав унаслідок ударів ЗСУ, проте жодних підтверджень цьому поки що немає.

Близько опівночі в Telegram-каналах і російських ЗМІ почали поширювати новину про атаку по станції «Суджа», розташованій у Курській області. На кадрах видно, як на місці вибуху зайнялася масштабна пожежа.

Російські канали повідомили, що нібито українська армія завдала ударів по станції, проте яким саме озброєнням – не повідомляють.

Речниця МЗС РФ Захарова звинуватила Україну в обстрілі газовимірювальної станції і заявила, що «Київ атакою на російський енергооб’єкт уже порушив запропоноване США перемир’я».

Українська сторона поки що офіційно не висловлювалася щодо інциденту.

Росіяни штурмують на трьох напрямках

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 166 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону в напрямках Нового, Новомихайлівки та поблизу Ямполівки, Копанок і Надії.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 25 атак неподалік населених пунктів Дачне, Дружба та Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові дії агресора.

Наші воїни завдають окупантам відчутних втрат у живій силі та техніці

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та одну ворожу понтонну переправу.

Загалом за минулу добу втрати російських загарбників становили 1330 осіб.

Також українські воїни знешкодили: