Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью телеканалу CBS News сообщил, что в рамках урегулирования конфликта на Украине Вашингтон и Москва обсуждают доступ к портам в Черном море. По его словам, еще одна тема обсуждений принадлежность Запорожской АЭС.

«Есть регионы, на которых, как мы все знаем, сосредоточены русские. Есть ядерный реактор, который поставляет довольно много электроэнергии в страну Украина. С этим нужно разобраться. Доступ к портам — потенциальная договоренность о Черном море», — сказал Уиткофф.

Он добавил, что в рамках урегулирования этого конфликта «так много элементов», однако «никто не опускает руки». По его словам, в решении украинского конфликта заинтересованы все стороны, включая Европу.

«Все заинтересованные стороны, включая европейцев, привержены сделать все, что нужно, чтобы прийти к успешному разрешению ситуации», — уточнил Уиткофф.

Дональд Трамп заявил, что проведет разговор с российским президентом путиным во вторник, 18 марта. Среди тем для диалога — вопросы территорий и электростанций.

«Думаю, мы будем говорить о земле. Это большая земля. Она сильно отличается от той, что была до войны, как вы знаете. И мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях. Это большой вопрос, но я думаю, что многое из этого уже обсуждается обеими сторонами — Украиной и Россией. Мы уже говорим об этом — о распределении определенных активов. Да, и они работают над этим», — сказал Трамп.

В небе над Украиной сбито 90 вражеских беспилотников

В ночь на 17 марта 2025 года противник атаковал 174 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

В Воздушных силах ВСУ подтвердили сбитие 90 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов. 70 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны.

Вследствие российской атаки пострадали Одесская, Харьковская, Днепропетровская, Кировоградская, Сумская, Черниговская и Киевская области.

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, вчера произошло 112 боевых столкновений.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах населенных пунктов Торецк и Дружба.

На Покровском направлении наши защитники остановили 21 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Зверево, Елизаветовка, Луч, Котлино, Новоалександровка, Новосергиевка, Успеновка, Ясеново, Андреевка.

На Новопавловском направлении враг 10 раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Скудного и в направлении Шевченко.

На Ореховском направлении наши защитники отбили шесть вражеских штурмов в направлениях населенных пунктов Степное, Малые Щербаки и в районе Жеребянки.

О потерях врага за сутки

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также одно артиллерийское средство противника.

За прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1210 человек.



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