Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф в інтерв’ю телеканалу CBS News повідомив, що в рамках врегулювання конфлікту на Україні Вашингтон і Москва обговорюють доступ до портів у Чорному морі. За його словами, ще одна тема обговорень – приналежність Запорізької АЕС.

«Є регіони, на яких, як ми всі знаємо, зосереджені росіяни. Є ядерний реактор, який постачає досить багато електроенергії в країну Україна. З цим потрібно розібратися. Доступ до портів – потенційна домовленість про Чорне море», – сказав Віткофф.

Він додав, що в рамках врегулювання цього конфлікту «так багато елементів», проте «ніхто не опускає руки». За його словами, у вирішенні українського конфлікту зацікавлені всі сторони, включно з Європою.

«Усі зацікавлені сторони, включно з європейцями, прихильні зробити все, що потрібно, щоб прийти до успішного вирішення ситуації», – уточнив Віткофф.

Дональд Трамп заявив, що проведе розмову з російським президентом Путіним у вівторок, 18 березня. Серед тем для діалогу – питання територій і електростанцій.

«Думаю, ми будемо говорити про землю. Це велика земля. Вона сильно відрізняється від тієї, що була до війни, як ви знаєте. І ми будемо говорити про землю. Ми будемо говорити про електростанції. Це велике питання, але я думаю, що багато чого з цього вже обговорюється обома сторонами – Україною і Росією. Ми вже говоримо про це – про розподіл певних активів. Так, і вони працюють над цим», – сказав Трамп.

У небі над Україною збито 90 ворожих безпілотників

У ніч на 17 березня 2025 року противник атакував 174 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

У Повітряних силах ЗСУ підтвердили збиття 90 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів. 70 ворожих безпілотників-імітаторів – локально втрачено.

Унаслідок російської атаки постраждали Одеська, Харківська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Сумська, Чернігівська та Київська області.

Про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, учора відбулося 112 бойових зіткнень.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах населених пунктів Торецьк і Дружба.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурмову та наступальну дію агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Звєрєве, Єлизаветівка, Луч, Котлине, Новоолександрівка, Новосергіївка, Успенівка, Ясенове, Андріївка.

На Новопавлівському напрямку ворог 10 разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Скудного та в напрямку Шевченка.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили шість ворожих штурмів у напрямках населених пунктів Степове, Малі Щербаки та в районі Жереб’янки.

Про втрати ворога за добу

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також один артилерійський засіб противника.

За минулу добу загальні втрати російських загарбників склали 1210 осіб.

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