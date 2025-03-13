Курская операция продолжится столько, сколько это будет целесообразно — заявление Генштаба

В операционной зоне группировки войск «Курск», в пригородах Суджи и районах вокруг нее, продолжаются активные боевые действия. Об этом 12 марта сообщил Генштаб ВСУ.

Противник применяет штурмовые подразделения с целью прорыва нашей обороны, вытеснения наших войск с территории Курской области и переноса боевых действий на территорию Сумской и Харьковской областей.

В Генштабе отметили, что для достижения политических целей, враг продолжает нести на Курщине значительные потери.

«В наиболее сложной ситуации моим приоритетом было и остается сохранение жизней украинских воинов. Для этого подразделения Сил обороны, в случае необходимости, осуществляют маневр на более выгодные рубежи. Несмотря на усиленное давление российско-северокорейской армии, будем держать оборону на Курщине столько, сколько это будет целесообразно и необходимо», — заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В общем, за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 138 боевых столкновений.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак неподалеку Торецка, Леонидовки, Дружбы и Озаряновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Даченское, Новоукраинка, Шевченко, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Надиевка и Андреевка.

На Новопавловском направлении враг десять раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив и Бурлацкое.

Россия передала США свои требования для завершения войны

Россия представила США список требований для заключения соглашения о прекращении войны против Украины. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

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Не известно, какие именно требования Москва включила в свой список, и готова ли она вести мирные переговоры с Киевом до того, как эти требования будут приняты.

По словам собеседников, российские и американские чиновники обсуждали эти требования во время личных и виртуальных разговоров в течение последних трех недель. Они охарактеризовали требования Кремля как широкие и похожие на те, которые он ранее выдвигал Украине, США и НАТО.

Эти ранее объявленные требования включали отказ от членства Украины в НАТО, согласие не развертывать иностранные войска в Украине и международное признание принадлежности Крыма и четырех украинских областей к России.

Потери врага на утро 13 марта 2025

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения вооружения и военной техники и два артелерийских средства российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1200 человек.



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