В операційній зоні угруповання військ «Курськ», у передмістях Суджі та районах навколо неї, тривають активні бойові дії. Про це 12 березня повідомив Генштаб ЗСУ.

Противник застосовує штурмові підрозділи з метою прориву нашої оборони, витіснення наших військ із території Курської області та перенесення бойових дій на територію Сумської та Харківської областей.

У Генштабі зазначили, що для досягнення політичних цілей, ворог продовжує нести на Курщині значні втрати.

«У найбільш складній ситуації моїм пріоритетом було і залишається збереження життів українських воїнів. Задля цього підрозділи Сил оборони, у разі потреби, здійснюють маневр на більш вигідні рубежі. Незважаючи на посилений тиск російсько-північнокорейської армії, триматимемо оборону на Курщині стільки, скільки це буде доцільно та необхідно», – заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Загалом, минулої доби на фронті зафіксовано 138 бойових зіткнень.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік Торецька, Леонідівки, Дружби та Озарянівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмів агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Даченське, Новоукраїнка, Шевченко, Котлине, Вдале, Новоолександрівка, Надіївка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку ворог десять разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив і Бурлацьке.

Наслідки повітряної атаки 13 березня

Сили ППО збили 74 зі 117 безпілотників, ще 38 – локально втрачено, повідомили в Повітряних силах. Також армія РФ атакувала балістичною ракетою «Іскандер-М».

Унаслідок атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Київщина, Чернігівщина, Одеська та Запорізька області.

Унаслідок удару в Одеському районі сталося загоряння приватного гаража. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники ДСНС, повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

У Білгород-Дністровському районі, внаслідок падіння уламків дрона, загорілася суха трава і будівля недіючого медзакладу. Вогонь було також ліквідовано.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Росія передала США свої вимоги для завершення війни

Росія представила США список вимог для укладення угоди про припинення війни проти України. Про це пише Reuters із посиланням на свої джерела.

Читайте також: Україна погодилася на повне перемир’я: підсумки переговорів зі США (ОНОВЛЕНО)

Не відомо, які саме вимоги Москва включила до свого списку, і чи готова вона вести мирні переговори з Києвом до того, як ці вимоги будуть прийняті.

За словами співрозмовників, російські та американські чиновники обговорювали ці вимоги під час особистих і віртуальних розмов протягом останніх трьох тижнів. Вони охарактеризували вимоги Кремля як широкі та схожі на ті, які він раніше висував Україні, США та НАТО.

Ці раніше оголошені вимоги включали відмову від членства України в НАТО, згоду не розгортати іноземні війська в Україні та міжнародне визнання приналежності Криму і чотирьох українських областей до Росії.

Втрати ворога на ранок 13 березня 2025 року

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 14 районів зосередження озброєння та військової техніки і два артелерійські засоби російських загарбників.

Загалом за минулу добу втрати російських загарбників становили 1200 осіб.

Також українські воїни знешкодили: