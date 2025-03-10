Новые заявления Трампа о войне в Украине

США «почти» сняли запрет на предоставление Украине разведданных, заявил Трамп, пишет агентство Reuters.

На вопрос журналиста, собирается ли он отменить запрет, президент ответил: «Мы почти это сделали».

Трамп также сообщил, что ожидает хороших результатов от переговоров США с Украиной в Саудовской Аравии. «Думаю, на этой неделе мы добьемся значительного прогресса», — добавил он.

«Думаю, у нас будет хороший результат в Саудовской Аравии, поскольку они (саудовцы — Ред.) принимают различные переговоры. И туда отправляются многие хорошие люди.

Я думаю, у Украины все будет хорошо. И у России, думаю, тоже все будет хорошо. На этой неделе могут произойти очень значимые события. Надеюсь на это», — заявил президент США

Он также заявил, что Украина подпишет соглашение о полезных ископаемых с США. «Я хочу, чтобы они хотели мира», — сказал Трамп.

Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщает, что американцы встретятся на этой неделе в Саудовской Аравии не только с украинскими представителями, но и с россиянами.

«Высокопоставленные чиновники администрации Трампа встретятся отдельно с российскими и украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии на этой неделе», — сообщает телеканал.

Последствия воздушной атаки 10 марта

В ночь на 10 марта 2025 года противник атаковал 176-ю ударными БпЛА, сообщили в Воздушных силах Украины.

Подтверждено сбитие 130-ти ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в 15 областях Украины. 42 вражеских беспилотника-имитатора локально потеряны.

Вследствие российской атаки пострадали Харьковщина, Полтавщина и Киевщина.

Что происходит на Курском и других направлениях фронта

В Курской области Россия сконцентрировала значительные силы для возможного наступления. В частности, было развернуто новейшее подразделение беспилотников, которое уже доказало свою эффективность в предыдущих операциях. Вместе с этим в группировку вошли сотни военных из Северной Кореи, а также российская морская пехота и десантники.

Об этом пишет Forbes.

Сообщается, что Российские войска воспользовались ослаблением военной поддержки Украины со стороны Запада, приступив к активным наступательным действиям. Это создало угрозу оцепления важных оборонных позиций и усложнило логистику для украинских защитников.

Однако пока неизвестно, как именно украинские военные планируют противодействовать новой российской тактике, сочетающей в себе использование элитных подразделений беспилотников и поддержку северокорейских военных. Россия продолжает использовать 177-й полк морской пехоты, 810-ю бригаду морской пехоты и 11-ю десантно-штурмовую бригаду, получивших подкрепление из Северной Кореи. После значительных потерь в предварительных атаках на Курское выступление, 11-й армейский корпус КНДР отошел с линии фронта в декабре или январе, однако впоследствии вернулся с новыми резервами.

На стороне Украины большое преимущество в виде беспилотников, однако российские силы в значительной степени ослабили его благодаря активному использованию Центра перспективных беспилотных систем «Рубикон». Дроны «Рубикона» атакуют небольшие участки дорог, насыщая их беспилотными устройствами, наносящими удар по транспортным средствам по разным направлениям. Кроме того, они применяют минирование, закладывая дроны на пути колонн.

Пока украинские силы активно пытаются восстановить ситуацию. ВВС Украины привлекли хотя бы один истребитель МиГ-29 для удара по российским бронетанковым составам. Известно, что украинские войска отразили попытку россиян прорваться через старый трубопровод в город Суджа. Однако без значительного прогресса в технологиях радиоэлектронной борьбы ситуация остается критической.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 151 боевое столкновение.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины вчера отбили 27 атак российских захватчиков.

На Северском направлении украинские воины за сутки отражали 20 вражеских атак.

На Краматорском направлении захватчик пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Часов Яр, Григорьевка и в сторону Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 18 атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Дружба и Дачное.

На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Даченское, Котлино, Надиевка, Преображенка, Андреевка и Улаклы.

Потери врага на утро 10 марта 2025

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 28 районов сосредоточения личного состава и военной техники, семь артиллерийских систем, пункт управления, склад боеприпасов и станцию РЭБ/РЛС российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1190 человек.

Также украинские воины обезвредили: