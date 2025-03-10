Нові заяви Трампа про війну в Україні

США «майже» зняли заборону на надання Україні розвідданих, заявив Трамп, пише агентство Reuters.

На запитання журналіста, чи збирається він скасувати заборону, президент відповів: «Ми майже це зробили».

Трамп також повідомив, що очікує хороших результатів від переговорів США з Україною в Саудівській Аравії. «Думаю, цього тижня ми доб’ємося значного прогресу», – додав він.

«Думаю, у нас буде хороший результат у Саудівській Аравії, оскільки вони (саудівці – Ред.) приймають різні переговори. І туди вирушає багато хороших людей.

Я думаю, в України все буде добре. І в Росії, думаю, теж усе буде добре. Цього тижня можуть відбутися дуже значущі події. Сподіваюся на це», – заявив президент США.

Він також заявив, що Україна підпише угоду про корисні копалини зі США. «Я хочу, щоб вони хотіли миру», – сказав Трамп.

Телеканал CNN із посиланням на джерело повідомляє, що американці зустрінуться цього тижня в Саудівській Аравії не тільки з українськими представниками, а й із росіянами.

«Високопоставлені чиновники адміністрації Трампа зустрінуться окремо з російськими та українськими офіційними особами в Саудівській Аравії цього тижня», – повідомляє телеканал.

Наслідки повітряної атаки 10 березня

У ніч на 10 березня 2025 року противник атакував 176-ма ударними БпЛА, повідомили в Повітряних силах України.

Підтверджено збиття 130-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у 15 областях України. 42 ворожі безпілотники-імітатори локально втрачено.

Унаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Полтавщина та Київщина.

Що відбувається на Курському та інших напрямках фронту

У Курській області Росія сконцентрувала значні сили для можливого наступу. Зокрема, було розгорнуто новітній підрозділ безпілотників, який уже довів свою ефективність у попередніх операціях. Разом із цим до угруповання увійшли сотні військових із Північної Кореї, а також російська морська піхота і десантники.

Про це пише Forbes.

Повідомляється, що Російські війська скористалися ослабленням військової підтримки України з боку Заходу, розпочавши активні наступальні дії. Це створило загрозу оточення важливих оборонних позицій і ускладнило логістику для українських захисників.

Однак наразі невідомо, як саме українські військові планують протидіяти новій російській тактиці, що поєднує в собі використання елітних підрозділів безпілотників і підтримку північнокорейських військових. Росія продовжує використовувати 177-й полк морської піхоти, 810-ту бригаду морської піхоти та 11-ту десантно-штурмову бригаду, які отримали підкріплення з Північної Кореї. Після значних втрат у попередніх атаках на Курський виступ, 11-й армійський корпус КНДР відійшов з лінії фронту в грудні або січні, проте згодом повернувся з новими резервами.

На боці України велика перевага у вигляді безпілотників, однак російські сили значною мірою послабили її завдяки активному використанню Центру перспективних безпілотних систем «Рубікон». Дрони «Рубікону» атакують невеликі ділянки доріг, насичуючи їх безпілотними пристроями, що завдають удару по транспортних засобах у різних напрямках. Крім того, вони застосовують мінування, закладаючи дрони на шляху колон.

Поки що українські сили активно намагаються відновити ситуацію. ВПС України залучили хоча б один винищувач МіГ-29 для удару по російських бронетанкових складах. Відомо, що українські війська відбили спробу росіян прорватися через старий трубопровід до міста Суджа. Однак без значного прогресу в технологіях радіоелектронної боротьби ситуація залишається критичною.

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на фронті зафіксовано 151 бойове зіткнення.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 27 атак російських загарбників.

На Сіверському напрямку українські воїни за добу відбивали 20 ворожих атак.

На Краматорському напрямку загарбник намагався йти вперед на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Часів Яр, Григорівка та в бік Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Дружба та Дачне.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмів агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Луч, Даченське, Котлине, Надіївка, Преображенка, Андріївка та Улакли.

Втрати ворога на ранок 10 березня 2025 року

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 28 районів зосередження особового складу та військової техніки, сім артилерійських систем, пункт управління, склад боєприпасів та станцію РЕБ/РЛС російських загарбників.

Загалом за минулу добу втрати російських загарбників склали 1190 осіб.



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