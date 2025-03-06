В ночь на 6 марта 2025 года российская армия атаковала двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и и 112-ю беспилотниками.

В Воздушных силах ВСУ подтвердили сбитие 68-ми ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов. 43 вражеских беспилотника-имитатора локально потеряны

Вследствие вражеской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Одесская и Днепропетровская области.

В Одесской области под ударом вражеских дронов была гражданская и энергетическая инфраструктура Пивденного. Город и прилегающие населенные пункты остались без света, тепла и воды.

Ракетная атака россиян на Кривой Рог унесла жизни четырех человек.

Поздним вечером 5 марта российские войска атаковали Кривой Рог баллистической ракетой из Крыма. В результате попадания в гостиницу погибли уже четыре человека. Среди более 30 раненых люди в тяжелом состоянии. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Кроме гостиницы, изуродованы 14 многоквартирных домов, почта, почти два десятка авто, учреждение культуры, 12 магазинов. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Сегодня в городе объявлен День траура.

В результате атаки российских дронов-камикадзе на Сумы ночью 6 марта погиб один человек.

По информации мэрии, дрон-камикадзе попал в складское помещение, вызвав пожар.

В Харькове во время ночной атаки беспилотник попал в технический этаж многоэтажного жилого дома в Салтовском районе.

В результате повреждены 85 квартир, детсад, лицей, автомобили. Пострадала пожилая женщина.

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 109 боевых столкновений.

На Краматорском направлении зафиксировано девять боестолкновений в районах Часового Яра, Александро-Шультино и Предтечино.

На Покровском направлении наши защитники остановили 18 наступательных действий агрессора в районах Елизаветовки, Луча, Песчаного, Котлиного, Котляровки, Сергеевки, Богдановки и Андреевки.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 27 атак российских захватчиков.

На Торецком направлении враг совершил 21 атаку неподалеку Торецка, Дачного, Крымского и Дилиевки. О ситуации в Тореком рассказал в эфире «Суспільне Новини» рассказал заместитель командира первого механизированного батальона 42 отдельной механизированной бригады Святослав Лесюк.

«Сегодня — 6 марта, а 6 февраля командование российских оккупационных войск, которое отвечает за Торецкое направление, поспешило отчитаться на Москву, что Торецк уже захвачен полностью. На самом деле он не захвачен. Наши бойцы ведут оборонительные действия в частном секторе на севере Торецка. Но в то же время есть немало наших собратьев, которые держат оборону еще и в центральной части города», — рассказал Святослав Лесюк.

По словам Святослава Лесюка, ситуация «пестрая». Сбросами с БПЛА враг пытается уничтожать позиции и контролировать логистику — подвоз боекомплекта, проведение ротаций, подвоз продуктов. Держаться в городе очень сложно.

«Огневые позиции — это частные дома, которые построены 50-60 лет назад. Это не капитальные здания. Приходится прятаться по подвалам, держать под огневым контролем сектора выдвижения противника. Враг сбрасывает зажигательные смеси, бьет минометами чтобы поджечь дома. Когда уже невозможно потушить пожар, приходится отступать, чтобы не погибнуть в дыму», — отметил заместитель командира первого механизированного батальона 42 отдельной механизированной бригады.

Потери врага на утро 6 марта 2025

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава и техники, пункт управления, а также станцию радиоэлектронной борьбы российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1140 человек.

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