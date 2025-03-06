У ніч на 6 березня 2025 року російська армія атакувала двома балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23» і 112-ма безпілотниками.

У Повітряних силах ЗСУ підтвердили збиття 68-ми ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів. 43 ворожі безпілотники-імітатори локально втрачено

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківська, Сумська, Одеська та Дніпропетровська області.

На Одещині під ударом ворожих дронів була цивільна та енергетична інфраструктура Південного. Місто та прилеглі населені пункти залишилися без світла, тепла та води.

Ракетна атака росіян на Кривий Ріг забрала життя чотирьох людей.

Пізно ввечері 5 березня російські війська атакували Кривий Ріг балістичною ракетою з Криму. Унаслідок влучання в готель загинули вже чотири людини. Серед понад 30 поранених люди у важкому стані. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Крім готелю, понівечено 14 багатоквартирних будинків, пошту, майже два десятки авто, заклад культури, 12 магазинів. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Сьогодні в місті оголошено День жалоби.

Унаслідок атаки російських дронів-камікадзе на Суми вночі 6 березня загинула одна людина.

За інформацією мерії, дрон-камікадзе влучив у складське приміщення, спричинивши пожежу.

У Харкові під час нічної атаки безпілотник влучив у технічний поверх багатоповерхового житлового будинку в Салтівському районі.

У результаті пошкоджено 85 квартир, дитсадок, ліцей, автомобілі. Постраждала літня жінка.

Про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 109 бойових зіткнень.

На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять бойових зіткнень у районах Часового Яру, Олександро-Шультиного та Предтечиного.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 18 наступальних дій агресора в районах Єлизаветівки, Луча, Піщаного, Котлиного, Котлярівки, Сергіївки, Богданівки та Андріївки.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 27 атак російських загарбників.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку неподалік Торецька, Дачного, Кримського та Діліївки. Про ситуацію в Торецьку розповів в ефірі «Суспільне Новини» заступник командира першого механізованого батальйону 42 окремої механізованої бригади Святослав Лесюк.

«Сьогодні – 6 березня, а 6 лютого командування російських окупаційних військ, яке відповідає за Торецький напрямок, поспішило відзвітувати на Москву, що Торецьк уже захоплений повністю. Насправді він не захоплений. Наші бійці ведуть оборонні дії в приватному секторі на півночі Торецька. Але водночас є чимало наших побратимів, які тримають оборону ще й у центральній частині міста», – розповів Святослав Лесюк.

За словами Святослава Лесюка, ситуація «строката». Скиданнями з БПЛА ворог намагається знищувати позиції та контролювати логістику – підвезення боєкомплекту, проведення ротацій, підвезення продуктів. Триматися в місті дуже складно.

«Вогневі позиції – це приватні будинки, які побудовані 50-60 років тому. Це не капітальні будівлі. Доводиться ховатися по підвалах, тримати під вогневим контролем сектори висування противника. Ворог скидає запальні суміші, б’є мінометами, щоб підпалити будинки. Коли вже неможливо загасити пожежу, доводиться відступати, щоб не загинути в диму», – зазначив заступник командира першого механізованого батальйону 42 окремої механізованої бригади.

Втрати ворога на ранок 6 березня 2025 року

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 16 районів зосередження особового складу та техніки, пункт управління, а також станцію радіоелектронної боротьби російських загарбників.

Загалом, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1140 осіб.

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