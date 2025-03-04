США остановили всю военную помощь Украине

Об этом пишут американские СМИ со ссылкой на официальных представителей Белого дома.

Официальный представитель Белого дома подтвердил CNN, что президент США Дональд Трамп приостановил оказание военной помощи Украине после конфликта с президентом Владимиром Зеленским в пятницу.

«Президент ясно дал понять, что он нацелен на мир. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению проблемы», — цитирует CNN заявление чиновника.

По информации Bloomberg, приостановление касается всего американского военного оборудования, которое еще не находится на территории Украины. Это включает в себя:

оружие, которое транспортируется самолетами и кораблями,

оборудование в транзитных зонах в Польше,

технику, готовящуюся к отправке.

В первую очередь — это ракеты для ПВО, боеприпасы к HIMARS и артиллерии.

Отмечается, что приостановка помощи — это прямой ответ на то, что Трамп считает плохим поведением Зеленского на прошлой неделе. Однако чиновники отметили, что пауза может быть отменена, если Зеленский продемонстрирует новую приверженность переговорам о прекращении войны в Украине.

Сколько Украина сможет продержаться без американского оружия

Телеканал CNN приводит мнение эксперта, согласно которому прекращение поставок оружия окажет воздействие на фронт в диапазоне 2-4 месяцев.

«Воздействие будет большим. Я бы назвал его калечащим», — сказал старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан. По его мнению, решение Трампа может означать падение поставок в двойном размере.

Альтернативная помощь из Европы не даст Украине сразу «рухнуть с обрыва», но «когда ваши поставки сокращаются вдвое, в конечном итоге это отражается на линии фронта».

«Их линии фронта будут продолжать прогибаться, и в конце концов сломаются, и Украине придется согласиться на неблагоприятное — даже катастрофическое — мирное урегулирование», ­- сказал Кансиан.

Последствия ночной атаки по Украине

В ночь на 4 марта 2025 года противник атаковал 99-ю ударными БпЛА.

В Воздушных силах подтвердили сбитие 65-ти ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов. Еще 32 вражеских беспилотника-имитатора — локально потеряны.

На юге силами и средствами Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины было сбито 12 вражеских дронов-камикадзе.

Вследствие вражеской атаки пострадали Одесская, Сумская и Донецкая области.

В Одесской области поврежден энергетический объект ДТЭК Одесские электросети.

По состоянию на утро 4 марта энергетики запитали объекты критической инфраструктуры и вернули свет 7 тысячам семей там, где это было технически возможно. Ремонтные работы продолжаются.

Удар по полигону на Днепропетровщине: Сырский отстранил двух военных

В середине дня, 1 марта, враг атаковал одну из воинских частей на территории полигона Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в Днепропетровской области. В результате удара баллистической ракеты «Искандер-М», есть погибшие и раненые.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский распорядился отстранить начальника центра подготовки подразделений и командира воинской части.

С целью установления всех обстоятельств и причин трагедии на месте происшествия работает комплексная комиссия во главе с начальником Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ.

Во время ракетного удара по полигону на Днепропетровщине россияне убили до 39 украинских военных Вооруженных сил Украины и ранили около 80-90, сообщил главный редактор Цензор.Нет Юрий Бутусов со ссылкой на собственные источники.

По словам журналиста, удар был нанесен по учебному центру оперативного командования «Восток», где дислоцируется 168-й батальон резерва.

Он утверждает, что большинство военных в атакованном врагом батальоне — это бойцы, которые вернулись из СЗЧ и ждали перевода в другие части. Командование пока не комментировало количество пострадавших и погибших.

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 101 боевое столкновение.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новолюбовки, Ивановки и Ямполовки.

На Северском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районе Часового Яра и в сторону Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Крымского и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 21 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Александрополь, Лисовка, Луч, Даченское, Преображенка, Котлино, Улаклы и Андреевка.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 29 атак российских захватчиков. На этом направлении у российских войск новое крупное продвижение.

По данным украинского военного паблика Deep State, россияне за двое суток вернули под свой контроль более 40 квадратных километров территории Курской области.

Во-первых, зона украинского контроля откатилась в северной части украинского плацдарма, по линии от Погребков до Русского Поречного.

Во-вторых, к востоку от Свердликово в западной части плацдарма ВСУ. Россияне там заняли Лебедевку и территории вокруг нее.

Потери врага на утро 4 марта 2025

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава и техники, артиллерийскую систему и два пункта управления противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1340 человек.

Потери вражеской техники за сутки: