США зупинили всю військову допомогу Україні

Про це пишуть американські ЗМІ з посиланням на офіційних представників Білого дому.

Офіційний представник Білого дому підтвердив CNN, що президент США Дональд Трамп призупинив надання військової допомоги Україні після конфлікту з президентом Володимиром Зеленським у п’ятницю.

«Президент ясно дав зрозуміти, що він націлений на мир. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо і переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню проблеми», – цитує CNN заяву чиновника.

За інформацією Bloomberg, призупинення стосується всього американського військового обладнання, яке ще не перебуває на території України. Це включає в себе:

зброю, яка транспортується літаками і кораблями,

обладнання в транзитних зонах у Польщі,

техніку, що готується до відправлення.

Насамперед – це ракети для ППО, боєприпаси до HIMARS і артилерії.

Зазначається, що призупинення допомоги – це пряма відповідь на те, що Трамп вважає поганою поведінкою Зеленського минулого тижня. Однак чиновники зазначили, що пауза може бути скасована, якщо Зеленський продемонструє нову прихильність переговорам про припинення війни в Україні.

Скільки Україна зможе протриматися без американської зброї

Телеканал CNN наводить думку експерта, згідно з якою припинення постачання зброї вплине на фронт у діапазоні 2-4 місяців.

«Вплив буде великим. Я б назвав його таким, що калічить», – сказав старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Кансіан. На його думку, рішення Трампа може означати падіння поставок у подвійному розмірі.

Альтернативна допомога з Європи не дасть Україні одразу «звалитися з обриву», але «коли ваші поставки скорочуються вдвічі, в кінцевому підсумку це відбивається на лінії фронту».

«Їхні лінії фронту продовжуватимуть прогинатися, і врешті-решт зламаються, і Україні доведеться погодитися на несприятливе – навіть катастрофічне – мирне врегулювання», – сказав Кансіан.

Наслідки нічної атаки по Україні

У ніч на 4 березня 2025 року противник атакував 99-ма ударними БпЛА.

У Повітряних силах підтвердили збиття 65-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів. Ще 32 ворожі безпілотники-імітатори – локально втрачені.

На півдні силами та засобами Військово-Морських Сил Збройних Сил України було збито 12 ворожих дронів-камікадзе.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одеська, Сумська та Донецька області.

В Одеській області пошкоджено енергетичний об’єкт ДТЕК Одеські електромережі.

Станом на ранок 4 березня енергетики під’єднали до живлення об’єкти критичної інфраструктури та повернули світло 7 тисячам сімей там, де це було технічно можливо. Ремонтні роботи тривають.

Удар по полігону на Дніпропетровщині: Сирський відсторонив двох військових

У середині дня, 1 березня, ворог атакував одну з військових частин на території полігону Сухопутних військ Збройних Сил України у Дніпропетровській області. Унаслідок удару балістичної ракети «Іскандер-М», є загиблі та поранені.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський розпорядився відсторонити начальника центру підготовки підрозділів і командира військової частини.

З метою встановлення всіх обставин і причин трагедії на місці події працює комплексна комісія на чолі з начальником Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ.

Під час ракетного удару по полігону на Дніпропетровщині росіяни вбили до 39 українських військових Збройних сил України та поранили близько 80-90, повідомив головний редактор Цензор.Нет Юрій Бутусов із посиланням на власні джерела.

За словами журналіста, удару було завдано по навчальному центру оперативного командування «Схід», де дислокується 168-й батальйон резерву.

Він стверджує, що більшість військових в атакованому ворогом батальйоні – це бійці, які повернулися з СЗЧ і чекали на переведення в інші частини. Командування поки що не коментувало кількість постраждалих і загиблих.

Про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 101 бойове зіткнення.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Новолюбівки, Іванівки та Ямполівки.

На Сіверському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Білогорівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано три бойові зіткнення в районі Часового Яру та в бік Ступочок і Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Кримського та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурмову та наступальну дію агресора в районах населених пунктів Олександропіль, Лисівка, Промінь, Даченське, Преображенка, Котлине, Улакли та Андріївка.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 29 атак російських загарбників. На цьому напрямку у російських військ нове велике просування.

За даними українського військового пабліка Deep State, росіяни за дві доби повернули під свій контроль понад 40 квадратних кілометрів території Курської області.

По-перше, зона українського контролю відкотилася в північній частині українського плацдарму, по лінії від Погребків до Руського Порічного.

По-друге, на схід від Свердліково в західній частині плацдарму ЗСУ. Росіяни там зайняли Лебедівку і території навколо неї.

Втрати ворога на ранок 4 березня 2025 року

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 14 районів зосередження особового складу і техніки, артилерійську систему та два пункти управління противника.

Загалом за минулу добу втрати російських загарбників становили 1340 осіб.

Втрати ворожої техніки за добу: