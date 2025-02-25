О возможной атаке было известно заранее. О взлете российских стратегических ракетоносцев накануне сообщали мониторинговые каналы.

Утром запущенные ракеты пересекли границу нашего государства и тогда же, в 5:52 была объявлена воздушная тревога. Сейчас известно о пролете ракет над территорией Черниговской, Киевской, Полтавской и Черкасской областей. Эта первая группа может направляться на центр и запад нашей страны.

Движение ракет в направлении Одесской области пока не известно. Но по нашему южному региону россияне могут ударить крылатыми ракетами с кораблей, так они могут достичь территории Одесской области значительно быстрее. Возможен также удар баллистическими ракетами. В таком случае время подлета ракеты вообще — несколько минут. Поэтому лучше заранее перейти в безопасные места.

Ранее сегодня ночью враг атаковал Украину ударными беспилотниками-камикадзе.

Обновлено в 6:55

Как сообщили мониторинговые каналы, все ракеты, которых было около десятка, локационно потеряны над Житомирской областью. Это означает, что он или были сбиты, или упали на землю по другим причинам.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.