Президент Владимир Зеленский считает, что закончить войну в течение недели невозможно, потому что еще не обсудили гарантии безопасности для Украины, и вообще еще не было предметных встреч по этому вопросу.

Об этом президент заявил на пресс-конференции 23 февраля.

Журналистка сказала, что президент США Дональд Трамп заявил, что он «готов на этой неделе завершить согласование мирных позиций с россиянами» и спросила, что Зеленский думает об этом.

«На этой неделе завершить эту войну невозможно. С гарантиями для Украины. По крайней мере, я, честно говоря, не знаю, как без наших встреч можно это сделать на сегодня».

При этом Владимир Зеленский ставит задачу достичь справедливого мира в полномасштабной войне в 2025 году, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Шанс в этот сложный турбулентный период. Мы говорим партнерам, что сегодня время пристегнуть дипломатические ремни безопасности. Мы не должны поддаваться эмоциям. Я должен сказать о нашей максимальной мобилизации дипломатической службы, направленной на достижение справедливого мира и окончания этой войны в этом году, как ставит задачу президент Украины», — заявил министр.

Одесский район атакован «шахедами»

Как сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер, сегодня ночью враг в очередной раз атаковал гражданское население Одесского района.

В пригороде Одессы осколками дрона повреждены припортовая инфраструктура, остекление и крыша частного дома, а также легковые автомобили.

Погибших и пострадавших нет. Над ликвидацией работают все соответствующие службы.

Всего в ночь на 24 февраля 2025 года враг атаковал 185-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По состоянию на 8.00 подтверждено сбитие 113-ти БпЛА

71 вражеский беспилотник-имитатор — локально потерян.

Вследствие вражеской атаки также пострадали Днепропетровская, Киевская и Хмельницкая области.

С 24 февраля 2022 года враг атаковал Одесскую область более 700 раз

Россияне выпустили по нашему региону около 300 ракет и более 400 ударных дронов. В результате российских атак в Одесской области погибли 187 человек, из них 12 — дети…

Самая массированная ракетная атака по Украине была 26 августа 2024 года. Тогда страна-тероррист запустила 127 ракет и 109 БпЛА — всего 236 воздушных целей. Силам украинской ПВО удалось сбить 102 ракеты. Эта атака стоила России около $1,26 млрд.

Целями ударов стали объекты энергетики и инфраструктуры в Житомирской, Николаевской, Полтавской, Львовской, Одесской, Днепропетровской областях. Погибли семь человек, были ранены почти 50.

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 96 боестолкновений.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Торецка и Крымского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 22 штурмовые действия агрессора в сторону населенных пунктов Луч, Котлино, Андреевка, Богдановка, Улаклы, Новосергиевка, Молодецкое, Леонтовичи, Покровск, Миролюбовка и Водяное Второе.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 11 атак в направлениях Константинополя и Бурлацкого.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 22 авиаударов, сбросив при этом 45 КАБ, совершил 374 обстрела, из которых семь — из РСЗО. Украинские защитники отбили 19 штурмовых действий захватчиков.

Потери врага на утро 24 февраля 2025 года

По состоянию на 24 февраля 2025 года общие боевые потери РФ составляют 868 тысячи 230 человек личного состава.

По оценке Института изучения войны, самыми высокими потери россиян в войне были в период интенсивных наступательных операций РФ осенью и в начале зимы 2024 года. Только за сентябрь, октябрь и ноябрь третьего года войны российская оккупационная армия потеряла убитыми и ранеными около 125 800 человек в обмен на 2 356 квадратных километров территории Донбасса, которые захватила в этот период Россия. Это означает, что оккупационные войска в этом наступлении теряли примерно 53 солдата на каждый квадратный метр оккупированной территории Украины.

Шесть месяцев подряд, вплоть до декабря включительно, ежемесячные потери россиян росли, достигнув рекордного показателя — 48 670 оккупантов были убиты или ранены за последний месяц 2024 года. Это больше, чем Россия потеряла за четыре месяца массированных штурмов Авдеевки в конце второго года вторжения (47 тыс).

За прошедшие сутки было уничтожено 1050 захватчиков.

Также за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять пунктов управления и один пункт управления БпЛА противника.

Потери вражеской техники за сутки: