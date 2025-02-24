Президент Володимир Зеленський вважає, що закінчити війну протягом тижня неможливо, бо ще не обговорили гарантії безпеки для України, і взагалі ще не було предметних зустрічей із цього питання.

Про це президент заявив на пресконференції 23 лютого.

Журналістка сказала, що президент США Дональд Трамп заявив, що він «готовий цього тижня завершити узгодження мирних позицій із росіянами» і запитала, що Зеленський думає про це.

«Цього тижня завершити цю війну неможливо. З гарантіями для України. Принаймні, я, чесно кажучи, не знаю, як без наших зустрічей можна це зробити на сьогодні».

Водночас Володимир Зеленський ставить завдання досягти справедливого миру в повномасштабній війні у 2025 році, заявив глава МЗС України Андрій Сибіга.

«Шанс у цей складний турбулентний період. Ми говоримо партнерам, що сьогодні час пристебнути дипломатичні ремені безпеки. Ми не повинні піддаватися емоціям. Я маю сказати про нашу максимальну мобілізацію дипломатичної служби, спрямовану на досягнення справедливого миру і закінчення цієї війни в цьому році, як ставить завдання президент України», – заявив міністр.

Одеський район атаковано «шахедами»

Як повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер, сьогодні вночі ворог укотре атакував цивільне населення Одеського району.

У передмісті Одеси осколками дрона пошкоджено припортову інфраструктуру, скління і дах приватного будинку, а також легкові автомобілі.

Загиблих і постраждалих немає. Над ліквідацією працюють усі відповідні служби.

Загалом у ніч на 24 лютого 2025 року ворог атакував 185-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 8.00 підтверджено збиття 113-ти БпЛА

71 ворожий безпілотник-імітатор – локально втрачено.

Унаслідок ворожої атаки також постраждали Дніпропетровська, Київська та Хмельницька області.

З 24 лютого 2022 року ворог атакував Одеську область понад 700 разів

Росіяни випустили по нашому регіону близько 300 ракет і понад 400 ударних дронів. Унаслідок російських атак на Одещині загинуло 187 осіб, із них 12 – діти…

Наймасованіша ракетна атака по Україні була 26 серпня 2024 року. Тоді країна-терорист запустила 127 ракет і 109 БпЛА – загалом 236 повітряних цілей. Силам української ППО вдалося збити 102 ракети. Ця атака коштувала Росії близько $1,26 млрд.

Цілями ударів стали об’єкти енергетики та інфраструктури в Житомирській, Миколаївській, Полтавській, Львівській, Одеській, Дніпропетровській областях. Загинуло семеро людей, було поранено майже 50.

Про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 96 бойових зіткнень.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові дії агресора в бік населених пунктів Луч, Котлине, Андріївка, Богданівка, Улакли, Новосергіївка, Молодецьке, Леонтовичі, Покровськ, Миролюбівка та Водяне Друге.

На Новопавлівському напрямку противник учора здійснив 11 атак у напрямках Костянтинополя та Бурлацького.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 22 авіаудари, скинувши при цьому 45 КАБ, здійснив 374 обстріли, з яких сім – із РСЗВ. Українські захисники відбили 19 штурмових дій загарбників.

Втрати ворога на ранок 24 лютого 2025 року

Станом на 24 лютого 2025 року загальні бойові втрати РФ становлять 868 тисяч 230 осіб особового складу.

За оцінкою Інституту вивчення війни, найвищими втрати росіян у війні були в період інтенсивних наступальних операцій РФ восени та на початку зими 2024 року. Лише за вересень, жовтень і листопад третього року війни російська окупаційна армія втратила вбитими і пораненими близько 125 800 осіб в обмін на 2 356 квадратних кілометрів території Донбасу, які захопила в цей період Росія. Це означає, що окупаційні війська в цьому наступі втрачали приблизно 53 солдати на кожен квадратний метр окупованої території України.

Шість місяців поспіль, аж до грудня включно, щомісячні втрати росіян зростали, сягнувши рекордного показника – 48 670 окупантів було вбито або поранено за останній місяць 2024 року. Це більше, ніж Росія втратила за чотири місяці масованих штурмів Авдіївки наприкінці другого року вторгнення (47 тис).

За минулу добу було знищено 1050 загарбників.

Також за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, п’ять пунктів управління та один пункт управління БпЛА противника.

Втрати ворожої техніки за добу: