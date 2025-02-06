Администрация Дональда Трампа может представить долгожданный план «прекращения войны» России против Украины на Мюнхенской конференции по безопасности, которая будет проходить с 14 по 16 февраля. Об этом агентству Bloomberg сообщили неназванные источники.

По словам собеседников, план «прекращения войны» должен представить специальный представитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог, который будет участвовать в Мюнхенской конференции.

Среди ожидаемых элементов «плана» – потенциальное замораживание конфликта и неопределенный статус территории, оккупированной Россией с одновременным предоставлением Украине неконкретизированных гарантий безопасности.

Как сообщают украинские СМИ, 20 февраля Кит Келлог планирует совершить свой первый визит в Украину.

Украина нанесла удар по аэродрому российских оккупантов

Силы обороны в ночь на 6 февраля 2025 года поразили аэродром «Приморско-Ахтарский» в Краснодарском крае РФ. об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Это объект оперативного базирования авиационных средств. Используется для хранения, подготовки и пусков БпЛА типа «Shahed» по территории Украины, а также обслуживания авиатехники, которая выполняет задачи в районах Запорожской и Херсонской областей.

“Подтверждено попадание и взрывы в районе цели. Возник пожар. Результаты поражения уточняются”, — говорится в сообщении.

Последствия воздушной атаки по Украине 6 февраля

В ночь на 6 февраля 2025 года противник атаковал 77-ю ударными БпЛА и двумя баллистическими ракетами «Искандер-М».

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 56-ми ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов. 18 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны.

Вследствие вражеской атаки пострадали Харьковская, Черкасская и Днепропетровская области.

Коротко о ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 90 боевых столкновений.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новолюбовки, Копанок, Зеленого Гая, Грековки, Новоегоровки, Ямполовки, Колодязов и Торского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 24 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах Водяного Второго, Елизаветовки, Тарасовки, Удачного, Надеевки, Луча, Песчаного, Дачного и Улаклов.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили девять атак российских захватчиков.

По данным американского Института изучения войны (ISW), Силы обороны Украины имели успех к юго-западу от Покровска. Между тем на фронте фиксируется продвижение российских оккупантов под Купянском, Торецком, Курахово и также у Покровска.

Отмечается, что войска рф 5 февраля продолжили наземные атаки в районе «украинского плацдарма» в Курской области, но не продвинулись.

Также войска рф 5 февраля продолжали наступательные действия в районе Часового Яра, но не продвинулись. 4 и 5 февраля оккупанты наступали в районе этого города, а также возле Ступочек, Предтечино и Белой Горы.

Спикер Луганской группировки войск ВСУ подполковник Дмитрий Запорожец заявил, что оккупанты активизировались в северной части Часового Яра и пытаются продвинуться к центру города в районе стадиона «Авангард».

Также Запорожец отметил, что количество российских штурмов на Часовярском направлении выросло на 97% по сравнению с декабрем 2024 года. Он заявил, что россияне ведут фронтальный штурм в центре Часового Яра, и отметил, что враг использует квадроциклы и мотоциклы и наносит удары из гражданской техники.

Потери врага на утро 6 февраля 2025

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 19 районов сосредоточения личного состава и техники, один пункт управления, артиллерийское средство, а также станцию радиоэлектронной борьбы российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1240 человек.

Также оккупанты за сутки потеряли: