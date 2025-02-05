Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 0:44. Было подчеркнуто, что существует угроза применения. Впоследствии несколько дронов приблизились с моря к северным окраинам областного центра и начали кружить на значительной высоте над северными и центральными районами города.

Силы ПВО пытались сбить вражеские беспилотники. В городе слышна стрельба из зенитных пулеметов и стрелкового оружия.

По состоянию на два часа ночи информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, что накануне вечером россияне атаковали ракетой Южный, город-спутник Одессы.