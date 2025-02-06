Адміністрація Дональда Трампа може представити довгоочікуваний план «припинення війни» Росії проти України на Мюнхенській безпековій конференції, що проходитиме з 14 до 16 лютого. Про це агентству Bloomberg повідомили неназвані джерела.

За словами співрозмовників, план «припинення війни» має представити спеціальний представник Трампа з питань України Кіт Келлог, який братиме участь у Мюнхенській конференції.

Серед очікуваних елементів «плану» – потенційне заморожування конфлікту і невизначений статус території, окупованої Росією з одночасним наданням Україні неконкретизованих гарантій безпеки.

Як повідомляють українські ЗМІ, 20 лютого Кіт Келлог планує здійснити свій перший візит до України.

Україна завдала удару по аеродрому російських окупантів

Сили оборони в ніч на 6 лютого 2025 року вразили аеродром «Приморсько-Ахтарський» у Краснодарському краї РФ. про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Це об’єкт оперативного базування авіаційних засобів. Використовується для зберігання, підготовки та пусків БпЛА типу «Shahed» територією України, а також обслуговування авіатехніки, яка виконує завдання в районах Запорізької та Херсонської областей.

«Підтверджено влучання та вибухи в районі цілі. Виникла пожежа. Результати ураження уточнюються», – йдеться в повідомленні.

Наслідки повітряної атаки по Україні 6 лютого

У ніч на 6 лютого 2025 року противник атакував 77-ма ударними БпЛА та двома балістичними ракетами «Іскандер-М».

Станом на 09.00 підтверджено збиття 56-ми ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів. 18 ворожих безпілотників-імітаторів – локально втрачено.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківська, Черкаська та Дніпропетровська області.

Коротко про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 90 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Новолюбівки, Копанок, Зеленого Гаю, Греківки, Новогорівки, Ямполівки, Колодязів і Торського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 24 штурмові та наступальні дії агресора в районах Водяного Другого, Єлизаветівки, Тарасівки, Вдалого, Надіївки, Луча, Піщаного, Дачного та Улаклів.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили дев’ять атак російських загарбників.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони України мали успіх на південний захід від Покровська. Тим часом на фронті фіксується просування російських окупантів під Куп’янськом, Торецьком, Кураховим і також біля Покровська.

Зазначається, що війська рф 5 лютого продовжили наземні атаки в районі «українського плацдарму» в Курській області, але не просунулися.

Також війська рф 5 лютого продовжували наступальні дії в районі Часового Яру, але не просунулися. 4 і 5 лютого окупанти наступали в районі цього міста, а також біля Ступочок, Предтечиного і Білої Гори.

Речник Луганського угруповання військ ЗСУ підполковник Дмитро Запорожець заявив, що окупанти активізувалися в північній частині Часів Яру і намагаються просунутися до центру міста в районі стадіону «Авангард».

Також Запорожець зазначив, що кількість російських штурмів на Часовярському напрямку зросла на 97% порівняно з груднем 2024 року. Він заявив, що росіяни ведуть фронтальний штурм у центрі Часівника, і зазначив, що ворог використовує квадроцикли і мотоцикли та завдає ударів із цивільної техніки.

Втрати ворога на ранок 6 лютого 2025 року

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 19 районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління, артилерійський засіб, а також станцію радіоелектронної боротьби російських загарбників.

Загалом за минулу добу втрати російських загарбників склали 1240 осіб.

Також окупанти за добу втратили: