Украина готова к окончанию горячей стадии войны с Россией. При этом не должно быть никаких правовых компромиссов по временно оккупированным территориям.

Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану.

Президент акцентировал, что наше государство, как никто, хочет достичь мира.

“Украина прежде всего готова к окончанию горячей стадии войны. Мы хотим мира, как никто в мире. Но Путин – убийца”, – заявил Зеленский.

В то же время он отметил, что не может быть никаких правовых компромиссов относительно временно оккупированных территорий. Кроме того. Зеленский заявил, что для нашей страны важно иметь гарантии безопасности, чтобы страна-агрессор во главе с российским диктатором Владимиром Путиным не вернулась с новой войной.

Зеленский добавил, что Украина готова сесть за стол переговоров, если люди хотят дипломатии. Однако за ним должны быть не только Украина и Россия, но и США и страны ЕС.

Во вторник, 4 февраля, во время пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американский президент Дональд Трамп заявил, что США ведут «очень конструктивные переговоры по Украине», а также заверил, что он «сделает все», чтобы остановить российско-украинскую войну, пишет «Европейская правда».

Трамп сказал, что сейчас США «говорят с русскими и с украинским руководством».

«Мы ведем очень хорошие переговоры, очень конструктивные переговоры по Украине», – заверил он.

Американский президент заявил, что из-за разрушений, которые вызвала Россия, украинские города выглядят «так же плохо, как Газа, и даже хуже».

Последствия ночной воздушной атаки по Украине

Ночью 5 февраля враг бил по Харькову. Как сообщил мэр Игорь Терехов, один из ударов был нанесен по административному зданию в Салтовском районе. На месте начался пожар. Также взрывной волной выбило окна в многоэтажке, что напротив. Повреждена АЗС. Информация о пострадавших не поступала.

Кроме этого рашисты нанесли еще один удар по Основянскому району города. На месте начался пожар.

Почти до полуночи агрессор бил по Никопольщине. Остреливал из артиллерии и атаковали дронами-камикадзе. Неспокойно было в райцентре, Покровской и Червоногригорьевской громадах. В результате атак никто не пострадал.

На Херсонщинае российские военные били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 10 частных домов. Также оккупанты повредили автозаправочную станцию, хозяйственные постройки и частные автомобили.

В результате российской агрессии 1 человек погиб, еще 8 — получили ранения.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 5 февраля противник атаковал двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» и 104-мя ударными БпЛА.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 57-ми ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов. Еще 42 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны.

Вследствие вражеской атаки пострадали Киевщина, Кировоградщина, Сумщина, Харьковщина и Донецкая область.

В Краснодарском крае атакована нефтебаза

В ночь на 5 февраля Силы обороны атаковали нефтебазу ООО «Албашнафта» — единственное нефтеперерабатывающее предприятие в станице Новоминская Краснодарского края. Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Сейчас проектная мощность завода позволяет довести объем переработки до 320 000 тонн углеводородного сырья в год.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утверждает, что российское ПВО «отбило беспилотную атаку» и обломки БПЛА «упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов».

Тем временем в соцсетях публикуют фото и видео дроновой атаки в Краснодарском крае. На кадрах видно, что как неизвестный объект на большой скорости приближается к резервуару с нефтью и раздается мощный взрыв.

Коротко о ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 85 боевых столкновений.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали шесть раз в районах Ступочек, Предтечино и Часового Яра.

Десять атак совершил враг на Торецком направлении в районах Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 35 наступательных действий агрессора в районах Калинового, Миролюбовки, Луча, Котлиного, Удачного, Успеновки, Андреевки и Дачного.

Силы обороны Украины смогли вернуть утраченные позиции в районе Надиевки Донецкой области. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

«Силы Обороны Украины восстановили позиции возле Надиевки. В то же время противник продвинулся в районах Западного, Кондрашовки (Харьковская область) и Тополей», — говорится в сообщении.

Потери россиян на утро 5 февраля 2025

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники, две артиллерийские системы и одну станцию РЭБ противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1140 оккупантов.

Потери вражеской техники за сутки: