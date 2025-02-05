Україна готова до закінчення гарячої стадії війни з Росією. При цьому не має бути жодних правових компромісів щодо тимчасово окупованих територій.

Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв’ю Пірсу Моргану.

Президент акцентував, що наша держава, як ніхто, хоче досягти миру.

«Україна насамперед готова до закінчення гарячої стадії війни. Ми хочемо миру, як ніхто у світі. Але Путін – убивця», – заявив Зеленський.

Водночас він наголосив, що не може бути жодних правових компромісів щодо тимчасово окупованих територій. Крім того. Зеленський заявив, що для нашої країни важливо мати гарантії безпеки, щоб країна-агресор на чолі з російським диктатором Володимиром Путіним не повернулася з новою війною.

Зеленський додав, що Україна готова сісти за стіл переговорів, якщо люди хочуть дипломатії. Однак за ним мають бути не лише Україна та Росія, а й США та країни ЄС.

У вівторок, 4 лютого, під час пресконференції в Білому домі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу американський президент Дональд Трамп заявив, що США ведуть «дуже конструктивні переговори щодо України», а також запевнив, що він «зробить усе», щоб зупинити російсько-українську війну, пише «Європейська правда».

Трамп сказав, що зараз США «розмовляють із росіянами і з українським керівництвом».

«Ми ведемо дуже хороші переговори, дуже конструктивні переговори щодо України», – запевнив він.

Американський президент заявив, що через руйнування, які спричинила Росія, українські міста виглядають «так само погано, як Газа, і навіть гірше».

Наслідки нічної повітряної атаки по Україні

Уночі 5 лютого ворог бив по Харкову. Як повідомив мер Ігор Терехов, одного з ударів було завдано по адміністративній будівлі в Салтівському районі. На місці почалася пожежа. Також вибуховою хвилею вибило вікна в багатоповерхівці, що навпроти. Пошкоджено АЗС. Інформація про постраждалих не надходила.

Окрім цього рашисти завдали ще одного удару по Основ’янському району міста. На місці почалася пожежа.

Майже до опівночі агресор бив по Нікопольщині. Обстрілював з артилерії та атакували дронами-камікадзе. Неспокійно було в райцентрі, Покровській та Червоногригорівській громадах. Унаслідок атак ніхто не постраждав.

На Херсонщині російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 10 приватних будинків. Також окупанти пошкодили автозаправну станцію, господарські будівлі та приватні автомобілі.

Унаслідок російської агресії 1 людина загинула, ще 8 – дістали поранення.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 5 лютого противник атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М» і 104-ма ударними БпЛА.



Станом на 09.00 підтверджено збиття 57-ми ударних БпЛА типу «Shahed» і безпілотників інших типів. Ще 42 ворожі безпілотники-імітатори – локально втрачені.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Кіровоградщина, Сумщина, Харківщина та Донецька область.

У Краснодарському краї атаковано нафтобазу

У ніч на 5 лютого Сили оборони атакували нафтобазу ТОВ «Албашнафта» – єдине нафтопереробне підприємство в станиці Новомінська Краснодарського краю. Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Наразі проєктна потужність заводу дає змогу довести обсяг переробки до 320 000 тонн вуглеводневої сировини на рік.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв стверджує, що російське ППО «відбило безпілотну атаку», і уламки БПЛА «впали на резервуар із незначними залишками нафтопродуктів».

Тим часом у соцмережах публікують фото і відео дронової атаки в Краснодарському краї. На кадрах видно, що як невідомий об’єкт на великій швидкості наближається до резервуара з нафтою і лунає потужний вибух.

Коротко про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 85 бойових зіткнень.

На Краматорському напрямку окупанти атакували шість разів у районах Ступочок, Предтечиного та Часового Яру.

Десять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 наступальних дій агресора в районах Калинового, Миролюбівки, Луча, Котлиного, Удатного, Успенівки, Андріївки та Дачного.

Сили оборони України змогли повернути втрачені позиції в районі Надіївки Донецької області. Про це повідомляють аналітики проекту DeepState.

«Сили оборони України відновили позиції біля Надіївки. Водночас противник просунувся в районах Західного, Кіндрашівки (Харківська область) і Тополь», – йдеться в повідомленні.

Втрати росіян на ранок 5 лютого 2025 року

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили шість районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, дві артилерійські системи та одну станцію РЕБ противника.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1140 окупантів.

Втрати ворожої техніки за добу: