Последствия ударов по Запорожью

Вечером 22 января враг атаковал Запорожье «шахедами» — поврежден энергетический объект. А в ночь на 23 января россияне нанесли 4 ракетных удара по Запорожью. В результате атаки один человек погиб, пострадали по меньшей мере 24 человека, среди них сотрудники ГСЧС и двухмесячный младенец.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

В результате дроновой атаки 21 тысяча абонентов в Запорожье осталась без света. В том числе — объекты критической инфраструктуры: котельные, учреждения здравоохранения, админздания, здания социальной защиты.

В результате ракетного удара, по предварительным данным, повреждены жилые дома, взрывной волной выбиты окна, повреждены крыши. На месте работают спасатели, которые разбирают завалы.

«Пять человек в тяжелом состоянии, пострадавшие в результате вражеских ударов по Запорожью получают всю необходимую помощь медиков. Состояние еще пяти человек медики оценивают как средней тяжести. Среди них двое сотрудников ГСЧС», — сообщил Федоров.

Краткая сводка с фронта

С начала этих суток на фронте произошло 115 боевых столкновения. Больше всего атак войск РФ зафиксировано на Покровском направлении, говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 23 января.

Здесь наши защитники остановили 62 штурмовых и наступательных действия агрессора вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Леонтовичи, Зверево, Покровск, Новосергиевка, Котлино, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и в направлениях Янтарного, Луча, Зеленого. В то же время, враг активно применял бомбардировочную и штурмовую авиацию по населенным пунктам и позициям наших войск.

Продолжается операция на Курском направлении. За минувшие сутки украинские защитники отбили девять вражеских атак на направлении. Противник нанес 21 авиационный удар, сбросив 34 КАБ, осуществил 377 обстрелов, в том числе девять — из реактивных систем залпового огня.

По данным проекта Deep State, в ночь на 22 января Силы обороны Украины отбили позиции армии РФ возле поселка Шевченко и в Удачном на южном фланге Покровска.

23 января аналитики DeepStat сообщили, что войска РФ захватили населенный пункт Нововасильевка на Покровском направлении Донецкой области,

Согласно данным, россияне также продвинулись возле девяти населенных пунктов в Донецкой области — в Великой Новоселке, Новоандреевке, возле Часового Яра, Янтарного, Петропавловки, Ясенового, Котлиного, Воздвиженки и Барановки.

Потери врага на утро 23 января 2025 года

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили командный пункт и 6 других важных объектов захватчиков.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1340 человек.

Потери вражеской техники за сутки: