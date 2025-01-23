Наслідки ударів по Запоріжжю

Увечері 22 січня ворог атакував Запоріжжя «шахедами» – пошкоджено енергетичний об’єкт. А в ніч на 23 січня росіяни завдали 4 ракетних удари по Запоріжжю. Унаслідок атаки одна людина загинула, постраждали щонайменше 24 людини, серед них співробітники ДСНС і двомісячне немовля.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Унаслідок дронової атаки 21 тисяча абонентів у Запоріжжі залишилася без світла. Зокрема – об’єкти критичної інфраструктури: котельні, заклади охорони здоров’я, адмінбудівлі, будівлі соціального захисту.

Унаслідок ракетного удару, за попередніми даними, пошкоджено житлові будинки, вибуховою хвилею вибито вікна, пошкоджено дахи. На місці працюють рятувальники, які розбирають завали.

«П’ятеро людей у важкому стані, постраждалі внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю отримують усю необхідну допомогу медиків. Стан ще п’яти осіб медики оцінюють як середньої тяжкості. Серед них двоє співробітників ДСНС», – повідомив Федоров.

Коротке зведення з фронту

Від початку цієї доби на фронті відбулося 115 бойових зіткнень. Найбільше атак військ РФ зафіксовано на Покровському напрямку, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 23 січня.

Тут наші захисники зупинили 62 штурмові та наступальні дії агресора поблизу населених пунктів Зелене Поле, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Леонтовичі, Звіряче, Покровськ, Новосергіївка, Котлине, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та в напрямках Бурштинового, Луча, Зеленого. Водночас ворог активно застосовував бомбардувальну та штурмову авіацію по населених пунктах і позиціях наших військ.

Триває операція на Курському напрямку. За минулу добу українські захисники відбили дев’ять ворожих атак на напрямку. Противник завдав 21 авіаційного удару, скинувши 34 КАБ, здійснив 377 обстрілів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

За даними проєкту Deep State, у ніч на 22 січня Сили оборони України відбили позиції армії РФ біля селища Шевченка і в Удачному на південному фланзі Покровська.

23 січня аналітики DeepStat повідомили, що війська РФ захопили населений пункт Нововасилівка на Покровському напрямку Донецької області,

Згідно з даними, росіяни також просунулися біля дев’яти населених пунктів у Донецькій області – у Великій Новосілці, Новоандріївці, біля Часового Яру, Бурштинового, Петропавлівки, Ясеневого, Котлинового, Воздвиженки і Баранівки.

Втрати ворога на ранок 23 січня 2025 року

Минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили командний пункт та 6 інших важливих об’єктів загарбників.

За минулу добу втрати російських загарбників склали 1340 осіб.

Втрати ворожої техніки за добу: