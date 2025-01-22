Последствия ночной атаки по Украине

Вечером 21 января враг атаковал «шахедами» Одесщину и Николаев .

В Николаеве результате попаданий повреждения получили жилые дома, объекты инфраструктуры и нежилые помещения.

Спасатели рассказали, что в результате атаки пострадала 74-летняя женщина, которую госпитализировали в больницу, и мужчина с острой реакцией на стресс. Ему оказали первую помощь, от госпитализации он отказался.

Также частично разрушен мансардный этаж многоквартирного дома. Пожар в квартире на шестом этаже, который охватил площадь 100 кв. м, ликвидирован. Из дома эвакуировали 200 человек, сейчас все вернулись в свои дома.

Всего на юге силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 14 единиц БпЛА.

В Сумах российская армия ударила «шахедом» по частному сектору. Там повреждены несколько домов. Об этом сообщает и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь.

В результате удара повреждены несколько домов, выбиты окна, а также пробита стена. На месте работают все необходимые службы.

Краткая сводка с фронта

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 121 боестолкновение.

Горячее всего было на Покровском направлении, где наши защитники остановили 61 штурма.

Продолжается операция Сил обороны в Курской области — за сутки наши защитники отбили 7 штурмов врага.

Украинские военные накануне, 21 января, нанесли удар по командному пункту российской 29 общевойсковой армии в оккупированной Волновахе: подразделения этой армии ныне действуют юго-западнее Курахово. Об этом говорится в новом аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

В ISW отметили, что не располагают информацией о последствиях удара. Однако констатировали, что подразделения 29-й армии сейчас действуют вдоль линии Янтарное-Зеленовка юго-западнее Курахово.

Этот удар стал продолжением ряда начавшихся в январе 2025 года поражений российских командных пунктов. Известно об ударах по командным пунктам 2 и 8 общевойсковых армий и 3 армейского корпуса на оккупированной части Донетчины.

«ISW продолжает оценивать, что украинские удары по главным командным пунктам в российском тылу, вероятно, направлены на ухудшение более широкой российской материально-технической базы и операционного планирования, что может повлиять на способность России проводить свои военные операции в западной части Донецкой области», – считают аналитики.

Потери врага на утро 22 января

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шестнадцать районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, четыре склада, два артиллерийских средства и еще один другой важный объект противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1950 человек.

Потери вражеской техники за сутки: