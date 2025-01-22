Наслідки нічної атаки по Україні

Увечері 21 січня ворог атакував «шахедами» Одещину та Миколаїв.

У Миколаєві внаслідок влучень пошкоджень зазнали житлові будинки, об’єкти інфраструктури та нежитлові приміщення.

Рятувальники розповіли, що внаслідок атаки постраждала 74-річна жінка, яку госпіталізували до лікарні, та чоловік з гострою реакцією на стрес. Йому надали першу допомогу, від госпіталізації він відмовився.

Також частково зруйновано мансардний поверх багатоквартирного будинку. Пожежу у квартирі на шостому поверсі, яка охопила площу 100 кв. м, ліквідовано. З будинку евакуювали 200 людей, наразі всі повернулися у свої оселі.

Загалом на півдні силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 14 одиниць БпЛА.

У Сумах російська армія вдарила «шахедом» по приватному сектору. Там пошкоджено кілька будинків. Про це повідомляє в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.

Унаслідок удару пошкоджено кілька будинків, вибито вікна, а також пробито стіну. На місці працюють усі необхідні служби.

Коротке зведення з фронту

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 121 бойове зіткнення.

Найгарячіше було на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 61 штурм.

Триває операція Сил оборони в Курській області – за добу наші захисники відбили 7 штурмів ворога.

Українські військові напередодні, 21 січня, завдали удару по командному пункту російської 29 загальновійськової армії в окупованій Волновасі: підрозділи цієї армії нині діють на південний захід від Курахового. Про це йдеться в новому аналітичному матеріалі Інституту вивчення війни (ISW).

У ISW зазначили, що не мають інформації про наслідки удару. Однак констатували, що підрозділи 29-ї армії зараз діють уздовж лінії Бурштинове-Зеленівка на південний захід від Курахового.

Цей удар став продовженням низки уражень російських командних пунктів, які почалися в січні 2025 року. Відомо про удари по командних пунктах 2 і 8 загальновійськових армій і 3 армійського корпусу на окупованій частині Донеччини.

«ISW продовжує оцінювати, що українські удари по головних командних пунктах у російському тилу, імовірно, спрямовані на погіршення ширшої російської матеріально-технічної бази та операційного планування, що може вплинути на здатність Росії проводити свої військові операції в західній частині Донецької області», – вважають аналітики.

Втрати ворога на ранок 22 січня

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили шістнадцять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, чотири склади, два артилерійські засоби та ще один інший важливий об’єкт противника.

Загалом, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1950 осіб.

Втрати ворожої техніки за добу: