Война, день 994: утром россия ударила ракетами и дронами по Киеву

В Киеве прогремели взрывы

Утром в среду, 13 ноября, россияне совершили комбинированную атаку на Украину. Воздушному удару, в частности, подвергся Киев — в городе прогремела серия взрывов.

Перед этим в командовании ВСУ сообщали о фиксации активности ориентировочно 6 российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Около 7 утра ВСУ сообщили о том, что российские ракеты находятся в воздушном пространстве Украины, а впоследствии — о том, что войска рф также атакуют и баллистическими ракетами Киев.

В Киевской городской военной администрации (КГВА) предупредили, что в столице могут быть превентивно введены графики аварийных отключений электроэнергии.

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 162 боевых столкновения.

Враг сосредоточил атаки на Кураховском направлении, где Силы обороны отбили 47 атак. Оккупанты активно пытались продвинуться вперед в районах Ильинки, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Дальнего и Антоновки.

Продолжается операция в Курской области, где украинские воины сдержали 20 атакующих действий захватчиков. Также российская террористическая армия не прекращает бомбардировки собственных территорий; по имеющейся информации, за прошедшие сутки противник нанес 24 авиаудара с применением 34 КАБ.

При этом украинский военный паблик Deep State сообщает, что армия рф уже вошла в Курахово и концентрирует силы в районе школы №3.

По информации паблика, последние двое суток россияне проводят механизированные заезды в район школы и высаживают пехоту.

«Таким образом, сложилась ситуация, когда противник присутствует в глубине от линии боевого соприкосновения, однако нет никаких подтверждений, что враг контролирует восточную часть города. Цель таких действий – закрепиться и заставить Силы обороны отойти за балку Долгую, разрезающую восточную часть города», – говорится в сообщении.

ВСУ нанесли удар по складу оккупантов

Силы обороны Украины поразили склад ГСМ российских оккупантов в Белгородской области

В ночь на 12 ноября подразделения Сил специальных операций и Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли огневое поражение по складу горюче-смазочных материалов «Осколнефтеснаб», что возле города Старый Оскол Белгородской области рф.

Результаты боевой работы уточняются. По предварительной информации на территории объекта возник пожар.

Потери врага: минус еще 1770 оккупантов

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, четыре артиллерийских средства и два других важных объекта российских захватчиков.

Потери вражеской техники за сутки: