Війна, день 994: вранці росія вдарила ракетами і дронами по Києву

У Києві прогриміли вибухи

Уранці в середу, 13 листопада, росіяни здійснили комбіновану атаку на Україну. Повітряного удару, зокрема, зазнав Київ – у місті прогриміла серія вибухів.

Перед цим у командуванні ЗСУ повідомляли про фіксацію активності орієнтовно 6 російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Близько 7-ї ранку ЗСУ повідомили про те, що російські ракети перебувають у повітряному просторі України, а згодом – про те, що війська рф також атакують і балістичними ракетами Київ.

У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) попередили, що в столиці можуть бути превентивно введені графіки аварійних відключень електроенергії.

Про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 162 бойових зіткнення.

Ворог зосередив атаки на Курахівському напрямку, де Сили оборони відбили 47 атак. Окупанти активно намагалися просунутися вперед у районах Іллінки, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Дальнього та Антонівки.

Триває операція в Курській області, де українські воїни стримали 20 атакувальних дій загарбників. Також російська терористична армія не припиняє бомбардування власних територій; за наявною інформацією, минулої доби противник завдав 24 авіаудари із застосуванням 34 КАБ.

Водночас український військовий паблік Deep State повідомляє, що армія рф уже увійшла в Курахове і концентрує сили в районі школи №3.

За інформацією пабліка, останні дві доби росіяни проводять механізовані заїзди в район школи і висаджують піхоту.

«Таким чином, склалася ситуація, коли противник присутній у глибині від лінії бойового зіткнення, проте немає жодних підтверджень, що ворог контролює східну частину міста. Мета таких дій – закріпитися та змусити Сили оборони відійти за балку Довгу, що розрізає східну частину міста», – йдеться в повідомленні.

ЗСУ завдали удару по складу окупантів

Сили оборони України вразили склад ПММ російських окупантів у Бєлгородській області

У ніч на 12 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій та Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали вогневого ураження по складу паливно-мастильних матеріалів «Осколнафтопостач», що біля міста Старий Оскол Бєлгородської області.

Результати бойової роботи уточнюються. За попередньою інформацією на території об’єкта виникла пожежа.

Втрати ворога: мінус ще 1770 окупантів

Минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 13 районів зосередження озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, чотири артилерійські засоби та два інші важливі об’єкти російських загарбників.

Втрати ворожої техніки за добу: