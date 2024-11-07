Война, день 988: украинские дроны ударили по российскому флоту в Каспийском море

В рф атакован порт

Вчера, 6 ноября, городе Каспийск в республике Дагестан был атакован порт.

В российских Telegram-каналах заявили, что в Каспийске были слышны два взрыва около 06:55. По словам местных жителей, они якобы слышали звуки «пропеллера» и автоматной очереди, а после этого – «громкий хлопок».

По данным американского Института изучения войны, украинские беспилотники нанесли удар по военно-морской базе, повредив фрегаты класса «Татарстан» и «Дагестан» и, возможно, несколько корветов класса «Буян», которые располагались рядом.

«Каспийск находится более чем за тысячу километров от вероятного места запуска и дрон, представляющий собой адаптированный легкомоторный самолет, без проблем преодолел это расстояние, да еще и в светлое время суток! Сотни километров через российскую эшелонированную ПВО, не малоразмерный, малогабаритный объект, а лёгкий самолет! — комментирует атаку военный обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко, — Это первый за весь период полномасштабного вторжения в Украину удар по россиянам в Каспийском море, что явно намекает — морячки, вам ни в Черном море, ни в Каспийском не будет спокойно!»

Согласно информации из открытых источников, Каспийск – главный пункт базирования Краснознаменной Каспийской флотилии рф. Также там есть склады горюче-смазочных материалов, десантная площадка, полигон и арсенал береговых войск.

Ситуация на поле боя

За прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений. Активнее всего враг наступал на Покровском и Кураховском направлениях.

На Кураховском направлении за прошедшие сутки 93 раза были атакованы украинские позиции вблизи населенных пунктов Ильинка, Кременная Балка, Новоселидовка, Новодмитровка, Максимильяновка, Антоновка и Екатериновка.

О боях под Купянском на Харьковщине рассказал в телеэфире рассказал командир батальона ударных беспилотников «АХИЛЛЕС» 92 ОШБр Юрий Федоренко:

— Что касается Купянского отрезка — чрезвычайно сложная ситуация, потому что противник имеет четко определенную задачу — в кратчайшие сроки продолжить ударно-штурмовые действия и занять плацдарм на левобережной Купянщине и расшириться, в частности с последующим выходом на Купянск-Узловой. После овладения левым берегом будет прибегать к мероприятиям по форсированию реки Оскол и пытаться выйти на правый берег. Удастся ли противнику в краткосрочной перспективе реализовать эту задачу? По моему убеждению, нет. ОСУВ, ОТУ, комбриги различных ведомств, НГУ, 77 ДШВ, 43 ОМБр, 205 ТРО и другие структурные подразделения Сил обороны достаточно эффективно держат отрезок. Обеспечена четкая связь между подразделениями и теми силами и средствами, которые у нас есть сейчас мы обеспечиваем максимальный результат. Объективно противник несет несоизмеримые потери к тому результату, который ему удалось получить на поле боя.

Потери врага на утро 7 ноября

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли семь ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили два пункта управления и артиллерийскую систему.

Потери в живой силе врага за прошедшие сутки составили 1400 оккупантов.

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