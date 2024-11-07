Війна, день 988: українські дрони вдарили по російському флоту в Каспійському морі

У рф атаковано порт

Учора, 6 листопада, місто Каспійськ у республіці Дагестан атакували на порт.

У російських Telegram-каналах заявили, що в Каспійську було чути два вибухи близько 06:55. За словами місцевих жителів, вони нібито чули звуки «пропелера» і автоматної черги, а після цього – «гучний хлопок».

За даними американського Інституту вивчення війни, українські безпілотники завдали удару по військово-морській базі, пошкодивши фрегати класу «Татарстан» та «Дагестан» і, можливо, кілька корветів класу «Буян», які розташовувалися поруч.

– Каспійськ розташований більш ніж за тисячу кілометрів від ймовірного місця запуску, і дрон, що являє собою адаптований легкомоторний літак, без проблем подолав цю відстань, та ще й у світлий час доби! Сотні кілометрів через російську ешелоновану ППО, не малорозмірний, малогабаритний об’єкт, а легкий літак! Це перший за весь період повномасштабного вторгнення в Україну удар по росіянах у Каспійському морі, що явно натякає – морячки, вам ні в Чорному морі, ні в Каспійському не буде спокійно! – коментує атаку військовий оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, Каспійськ – головний пункт базування Червонопрапорної Каспійської флотилії рф. Також там є склади паливно-мастильних матеріалів, десантний майданчик, полігон і арсенал берегових військ.

Ситуація на полі бою

За минулу добу зафіксовано 148 бойових зіткнень. Найактивніше ворог наступав на Покровському та Курахівському напрямках.

На Курахівському напрямку протягом минулої доби 93 рази було атаковано українські позиції поблизу населених пунктів Іллінка, Кремінна Балка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Антонівка та Катеринівка.

Про бої під Куп’янськом на Харківщині розповів у телеефірі розповів командир батальйону ударних безпілотників «АХІЛЛЕС» 92 ОШБр Юрій Федоренко:

– Що стосується Куп’янського відрізка – надзвичайно складна ситуація, тому що противник має чітко визначене завдання – у найкоротший термін продовжити ударно-штурмові дії та зайняти плацдарм на лівобережній Куп’янщині й розширитися, зокрема з подальшим виходом на Куп’янськ-Вузловий. Після оволодіння лівим берегом вдаватиметься до заходів із форсування річки Оскіл і намагатиметься вийти на правий берег. Чи вдасться противнику в короткостроковій перспективі реалізувати це завдання? На моє переконання, ні. ОСУВ, ОТУ, комбриги різних відомств, НГУ, 77 ДШВ, 43 ОМБр, 205 ТРО та інші структурні підрозділи Сил оборони досить ефективно тримають відрізок. Забезпечено чіткий зв’язок між підрозділами і тими силами і засобами, які в нас є зараз ми забезпечуємо максимальний результат. Об’єктивно противник несе несумірні втрати до того результату, який йому вдалося отримати на полі бою.

Втрати ворога на ранок 7 листопада

Учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали сім ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також вразили два пункти управління та артилерійську систему.

Втрати в живій силі ворога минулої доби становили 1400 окупантів.

Також наші воїни знешкодили: