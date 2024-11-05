Война, день 986: россияне штурмуют на Кураховском направлении и наращивают силы под Запорожьем

Враг атаковал Одесщину ракетами

В ночь на 5 ноября 2024 года враг нанес удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря по Одесской области, атаковал управляемыми авиабомбами Харьковщину и выпустил 79 ударных БпЛА.

По информации Воздушных Сил Украины, удалось сбить обе ракеты и 48 дронов.

Еще 30 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины.

Канада отправит Украине систему ПВО NASAMS

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил об отправке первой заказанной его страной системы ПВО NASAMS для Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с Трюдо в понедельник, 4 ноября.

Ее заказали еще в 2023 году. По словам Зеленского, Украина может получили NASAMS до конца 2024 года.

NASAMS — норвежский зенитный ракетный комплекс средней дальности. Радиус обнаружения целей — до 120 километров.

Пусковые установки могут рассредоточиваться на значительном расстоянии от пунктов управления огнем или РЛС (до 25 километров), что усложняет попытки врага уничтожить весь комплекс. Связь между частями комплекса может поддерживаться как по проводной, так и по беспроводной линии связи.

Благодаря тому, что в течение 12 секунд можно выпустить все 54 ракеты одной батареи NASAMS по разным целям, ее используют для защиты разных объектов: авиабаз, морских портов, населенных пунктов, военных сил.

Преимущество системы — высокая мобильность: она может быстро развернуться, осуществить выстрелы и покинуть позицию.

Система NASAMS находится на вооружении или доставляется в 12 стран.

Более 80 атак на Кураховском направлении

Пго данным генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 230 боевых столкновений. Самой напряженной ситуация была на Кураховском направлении, где Силы обороны отбили 84 атаки наших позиций.

На Лиманском направлении враг атаковал 32 раза. На Покровском направлении наши защитники остановили 22 штурма в сторону населенных пунктов Луч, Лисовка, Селидово, Юрьевка и Вишневое.

По данным американского Института изучения войны (ISW), украинские силы продвинулись вблизи Глубокого на Харьковщине и отбили утраченные позиции в районе Нелиповки на Торецком направлении. Между тем у оккупантов есть успехи на Торецком, Покровском и Кураховском направлениях. И они, похоже, смогли захватить Шахтерское неподалеку от Угледара.

Россияне активизировались на Запорожском направлении

Российские оккупанты могут начать новое массированное наступление с применением бронетехники на Запорожском направлении. Целью врага будет постепенная оккупация всей Запорожской области, которая уже вписана в конституцию РФ. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

По его словам, при худшем сценарии, россияне смогут вернуть контроль над территориями, которые они потеряли.

«В худшем случае они вернут под свой контроль все ранее утраченные в 2023 году территории, могут начаться бои за Гуляйполе и Великую Новоселку», — отметил аналитик.

В то же время он отметил, что угрозы начала боев за Запорожье пока нет.

«Угроза для Запорожья — исключительно террористические удары с использованием ракетного оружия, корректируемых авиационных бомб и т.д.», — резюмировал Коваленко.

Как сообщил украинский военный журналист Богдан Мирошников, враг снял значительную часть резервов из Пологовского района, переместив их ближе к Каменскому и Орехову. Кроме того, наблюдается перегруппировка войск в направлении Гуляйполя.

По словам обозревателя, растет стратегическое значение Великой Новоселки, которая расположена в Донецкой области неподалеку от Запорожского региона, вблизи района активных боевых действий.

Мирошников прогнозирует, что этот участок фронта может стать эпицентром интенсивных боев, а российские силы готовятся к широкому наступлению по всей линии соприкосновения.

Потери врага: минус еще 1260 оккупантов

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава российских захватчиков.

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