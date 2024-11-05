Війна, день 986: росіяни штурмують на Курахівському напрямку і нарощують сили під Запоріжжям

Ворог атакував Одещину ракетами

У ніч на 5 листопада 2024 року ворог завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря по Одеській області, атакував керованими авіабомбами Харківщину та випустив 79 ударних БпЛА.

За інформацією Повітряних Сил України, вдалося збити обидві ракети та 48 дронів.

Ще 30 ворожих безпілотників локально втрачено в різних регіонах України.

Канада відправить Україні систему ППО NASAMS

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив про відправлення першої замовленої його країною системи ППО NASAMS для України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський після телефонної розмови з Трюдо в понеділок, 4 листопада.

Її замовили ще 2023 року. За словами Зеленського, Україна може отримали NASAMS до кінця 2024 року.

NASAMS – норвезький зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Радіус виявлення цілей – до 120 кілометрів.

Пускові установки можуть розосереджуватися на значній відстані від пунктів управління вогнем або РЛС (до 25 кілометрів), що ускладнює спроби ворога знищити весь комплекс. Зв’язок між частинами комплексу може підтримуватися як дротовою, так і бездротовою лінією зв’язку.

Завдяки тому, що протягом 12 секунд можна випустити всі 54 ракети однієї батареї NASAMS по різних цілях, її використовують для захисту різних об’єктів: авіабаз, морських портів, населених пунктів, військових сил.

Перевага системи – висока мобільність: вона може швидко розвернутися, здійснити постріли і залишити позицію.

Система NASAMS перебуває на озброєнні або доставляється в 12 країн.

Понад 80 атак на Курахівському напрямку

За даними генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 230 бойових зіткнень. Найнапруженішою ситуація була на Курахівському напрямку, де Сили оборони відбили 84 атаки наших позицій.

На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурми в бік населених пунктів Луч, Лисівка, Селидове, Юр’ївка та Вишневе.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), українські сили просунулися поблизу Глибокого на Харківщині та відбили втрачені позиції в районі Нелипівки на Торецькому напрямку. Тим часом окупанти мають успіхи на Торецькому, Покровському та Курахівському напрямках. І вони, схоже, змогли захопити Шахтарське неподалік Вугледара.

Росіяни активізувалися на Запорізькому напрямку

Російські окупанти можуть розпочати новий масований наступ із застосуванням бронетехніки на Запорізькому напрямку. Метою ворога буде поступова окупація всієї Запорізької області, яка вже вписана в конституцію РФ. Про це в інтерв’ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

За його словами, за найгіршого сценарію, росіяни зможуть повернути контроль над територіями, які вони втратили.

«У гіршому разі вони повернуть під свій контроль усі раніше втрачені у 2023 році території, можуть початися бої за Гуляйполе і Велику Новосілку», – зазначив аналітик.

Водночас він зазначив, що загрози початку боїв за Запоріжжя поки що немає.

«Загроза для Запоріжжя – виключно терористичні удари з використанням ракетної зброї, коригованих авіаційних бомб тощо», – резюмував Коваленко.

Як повідомив український військовий журналіст Богдан Мірошников, ворог зняв значну частину резервів із Пологівського району, перемістивши їх ближче до Кам’янського та Оріхова. Крім того, спостерігається перегрупування військ у напрямку Гуляйполя.

За словами оглядача, зростає стратегічне значення Великої Новосілки, яка розташована в Донецькій області неподалік від Запорізького регіону, поблизу району активних бойових дій.

Мірошников прогнозує, що ця ділянка фронту може стати епіцентром інтенсивних боїв, а російські сили готуються до широкого наступу по всій лінії зіткнення.

Втрати ворога: мінус ще 1260 окупантів

Минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили один район зосередження особового складу російських загарбників.

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