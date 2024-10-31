Война, день 981: ВСУ готовятся к обороне Покровска, в Бердянске — взрывы

Удар по Харькову 30 октября

Поздно вечером 30 октября российские войска нанесли удар по Харькову. По данным местных властей, был удар в Салтовском районе города — российские силы попали в многоэтажку. По предварительным данным, террористы ударили по Харькову ФАБом-500.

На данный момент известно уже о двух погибших в результате удара. В частности, россияне убили 11-летнего мальчика, который получил тяжелые травмы головы и переломы. Врачи больше получаса пытались его реанимировать, но безуспешно. Фрагменты тела еще одного человека извлекли из-под завалов. Придется провести экспертизу, чтобы установить личность погибшего, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

На месте продолжается спасательная операция, существует угроза обвала дома.

Также российские террористы нанесли массированный ракетный обстрел по нашему региону: В Одессе прозвучала серия взрывов – город атаковала российская авиация (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Ситуация на фронте на утро 31 октября

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 145 боевых столкновений. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск оккупационных войск. Основные наступательные усилия враг сосредоточил на Кураховском и Покровском направлениях.

Российские войска расположились в 6,7 километра от Покровска. Город готовят к обороне от оккупантов и частично заблокируют, хотя там до сих пор остаются тысячи людей.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.

Местные власти просят людей эвакуироваться, поскольку город частично будут блокировать.

«И спасибо инженерам, которые разработали план обороны города. Согласно этому плану, мы уже заходим в город. Люди это видят. Поэтому мы еще раз призываем людей эвакуироваться, потому что город будет блокироваться полностью для мероприятий и выходов из микрорайонов и улиц. Мы уже блокируем окраины города. То есть мы не прекращаем строительство фортификационных сооружений», — заявил Добряк.

Продолжается операция в Курской области, за минувшие сутки россияне нанесли 19 ударов 20 управляемыми авиабомбами, осуществили 133 артиллерийских обстрела территории рф.

Бердянск атакуют наши дроны

С утра, 31 октября, во временно оккупированном Бердянске гремят взрывы. Основной удар в районе порта. Над портом виднеется дым от большого пожара, в сторону порта едет большое количество скорых и пожарных.

Местная оккупационная администрация сообщает об атаке помещения самой администрации в городе.

В некоторых районах города исчезло электроснабжение, а работа официальных бюджетных органов отменена.

Потери врага: минус еще 1310 оккупантов

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления, два средства ПВО, одну пушку на огневой позиции, два полевых склада боеприпасов, три района сосредоточения личного состава и военной техники, а также четыре радиолокационные станции российских захватчиков.

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