Війна, день 981: ЗСУ готуються до оборони Покровська, у Бердянську – вибухи

Удар по Харкову 30 жовтня

Пізно ввечері 30 жовтня російські війська завдали удару по Харкову. За даними місцевої влади, був удар у Салтівському районі міста – російські сили влучили в багатоповерхівку. За попередніми даними, терористи вдарили по Харкову ФАБом-500.

Наразі відомо вже про двох загиблих унаслідок удару. Зокрема, росіяни вбили 11-річного хлопчика, який зазнав важких травм голови та переломів. Лікарі понад півгодини намагалися його реанімувати, але безуспішно. Фрагменти тіла ще однієї людини витягли з-під завалів. Доведеться провести експертизу, щоб встановити особу загиблого, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На місці триває рятувальна операція, існує загроза обвалу будинку.

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Ситуація на фронті на ранок 31 жовтня

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 145 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Основні наступальні зусилля ворог зосередив на Курахівському та Покровському напрямках.

Російські війська розташувалися за 6,7 кілометра від Покровська. Місто готують до оборони від окупантів і частково заблокують, хоча там досі залишаються тисячі людей.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

Місцева влада просить людей евакуюватися, оскільки місто частково блокуватимуть.

«І спасибі інженерам, які розробили план оборони міста. Згідно з цим планом, ми вже заходимо в місто. Люди це бачать. Тому ми ще раз закликаємо людей евакуюватися, тому що місто блокуватиметься повністю для заходів і виходів із мікрорайонів і вулиць. Ми вже блокуємо околиці міста. Тобто ми не припиняємо будівництво фортифікаційних споруд», – заявив Добряк.

Триває операція в Курській області, за минулу добу росіяни завдали 19 ударів 20 керованими авіабомбами, здійснили 133 артилерійських обстріли території рф.

Бердянськ атакують наші дрони

Від ранку, 31 жовтня, в тимчасово окупованому Бердянську гримлять вибухи. Основний удар у районі порту. Над портом видніється дим від великої пожежі, у бік порту їде велика кількість швидких і пожежників.

Місцева окупаційна адміністрація повідомляє про атаку приміщення самої адміністрації в місті.

У деяких районах міста зникло електропостачання, а роботу офіційних бюджетних органів скасовано.

Втрати ворога: мінус ще 1310 окупантів

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили один пункт управління, два засоби ППО, одну гармату на вогневій позиції, два польові склади боєприпасів, три райони зосередження особового складу та військової техніки, а також чотири радіолокаційні станції російських загарбників.

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