Сегодня, в среду, 23 октября 2024 года, начались девятьсот семьдесят третьи сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Коротко об основных событиях как на фронте, так и в тылу врага – в сводке «Одесской жизни».
Следующей целью армии страны-агрессора рф может стать наступление на крупный прмышленный город Запорожье.
Об этом сообщает издание The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
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По сообщению издания, ситуация на поле боя для Украины выглядит неутешительно: несмотря на значительные потери, россия наступает на нескольких направлениях одновременно. Она пытается окружить узел Покровск и продолжает наступление на юг, контролируя высоты возле Угледара. Последние наступательные действия российских войск в приграничной зоне между Донецкой и Запорожской областями, хотя и принесли некоторый тактический успех, пока не являются частью более широкой наступательной операции.
Тот же источник предполагает, что рф, возможно, уже вернула себе до половины территории, которую Украина захватила в Курской области в августе 2024 года, что стало единственным значительным продвижением Украины после неудачного контрнаступления 2023 года.
Как отмечает издание, беспокойство властей Украины отнюдь не ограничено шаткими линиями фронта. Поддержка Запада, и без того не слишком активная, сейчас выглядит еще более зыбкой, чем прежде.
На этой неделе страны G7 уточнили детали кредита в размере $50 млрд, который планируется выплачивать за счет процентов от замороженных российских активов. Окончательное соглашение по этому поводу должно быть достигнуто в ближайшие несколько дней.
Ситуация на фронте на утро 23 октября
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 166 боевых столкновений. Самая горячая ситуация на Покровском и Кураховском направлениях.
На Покровском направлении захватчики пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Селидово. Наши защитники отбили 56 штурмовых действий. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 47 атак у Горняка, Новодмитровки, Острого, Катериновки и Антоновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
Целый ряд российских продвижений на фронте фиксирует украинский военный паблик Deep State.
Армия рф продвинулись к востоку от Селидово, войдя на его восточные окраины. При этом украинские военные сообщают, что россияне вошли также в северную часть Селидово — с этой стороны идут бои в промзоне.
Также паблик показал крупные продвижения рф к западу от Цукурино, а также к востоку от Курахово, где уменьшилось вклинение ВСУ в российские позиции.
На Лиманском направлении — крупный сдиг фронта в районе Невского. Россияне продвинулась на участке длиной до 6 км, захватив Новосадово и выйдя на берег реки Жеребец. Под Купянском Deep State заявил, что россияне захватили большую часть села Кругляковка на левом берегу реки Оскол.
Потери врага: минус еще 1460 оккупантов
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили три пункта управления БпЛА, пять артиллерийских систем и два средства ПВО.
Также украинские воины обезвредили:
- 9 танков,
- 30 боевых бронированных машин,
- 51 артиллерийскую систему,
- 85 БпЛА оперативно-тактического уровня,
- 106 автомобилей,
- 10 единиц специальной техники врага.