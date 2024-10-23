Война, день 973: оккупанты могут начать наступление на Запорожье, — СМИ

Следующей целью армии страны-агрессора рф может стать наступление на крупный прмышленный город Запорожье.

Об этом сообщает издание The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По сообщению издания, ситуация на поле боя для Украины выглядит неутешительно: несмотря на значительные потери, россия наступает на нескольких направлениях одновременно. Она пытается окружить узел Покровск и продолжает наступление на юг, контролируя высоты возле Угледара. Последние наступательные действия российских войск в приграничной зоне между Донецкой и Запорожской областями, хотя и принесли некоторый тактический успех, пока не являются частью более широкой наступательной операции.

Тот же источник предполагает, что рф, возможно, уже вернула себе до половины территории, которую Украина захватила в Курской области в августе 2024 года, что стало единственным значительным продвижением Украины после неудачного контрнаступления 2023 года.

Как отмечает издание, беспокойство властей Украины отнюдь не ограничено шаткими линиями фронта. Поддержка Запада, и без того не слишком активная, сейчас выглядит еще более зыбкой, чем прежде.

На этой неделе страны G7 уточнили детали кредита в размере $50 млрд, который планируется выплачивать за счет процентов от замороженных российских активов. Окончательное соглашение по этому поводу должно быть достигнуто в ближайшие несколько дней.

Ситуация на фронте на утро 23 октября

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 166 боевых столкновений. Самая горячая ситуация на Покровском и Кураховском направлениях.

На Покровском направлении захватчики пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Селидово. Наши защитники отбили 56 штурмовых действий. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 47 атак у Горняка, Новодмитровки, Острого, Катериновки и Антоновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Целый ряд российских продвижений на фронте фиксирует украинский военный паблик Deep State.

Армия рф продвинулись к востоку от Селидово, войдя на его восточные окраины. При этом украинские военные сообщают, что россияне вошли также в северную часть Селидово — с этой стороны идут бои в промзоне.

Также паблик показал крупные продвижения рф к западу от Цукурино, а также к востоку от Курахово, где уменьшилось вклинение ВСУ в российские позиции.

На Лиманском направлении — крупный сдиг фронта в районе Невского. Россияне продвинулась на участке длиной до 6 км, захватив Новосадово и выйдя на берег реки Жеребец. Под Купянском Deep State заявил, что россияне захватили большую часть села Кругляковка на левом берегу реки Оскол.

Потери врага: минус еще 1460 оккупантов

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили три пункта управления БпЛА, пять артиллерийских систем и два средства ПВО.

Также украинские воины обезвредили: