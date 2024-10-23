Війна, день 973: окупанти можуть почати наступ на Запоріжжя, – ЗМІ

Наступною метою армії країни-агресора рф може стати наступ на велике промислове місто Запоріжжя.

Про це повідомляє видання The Economist з посиланням на високопоставленого українського чиновника.

За повідомленням видання, ситуація на полі бою для України має невтішний вигляд: незважаючи на значні втрати, росія наступає на кількох напрямках одночасно. Вона намагається оточити вузол Покровськ і продовжує наступ на південь, контролюючи висоти біля Вугледара. Останні наступальні дії російських військ у прикордонній зоні між Донецькою та Запорізькою областями, хоча й принесли деякий тактичний успіх, поки що не є частиною ширшої наступальної операції.

Те саме джерело припускає, що рф, можливо, вже повернула собі до половини території, яку Україна захопила в Курській області в серпні 2024 року, що стало єдиним значним просуванням України після невдалого контрнаступу 2023 року.

Як зазначає видання, занепокоєння влади України аж ніяк не обмежене хиткими лініями фронту. Підтримка Заходу, і без того не надто активна, зараз виглядає ще більш хиткою, ніж раніше.

Цього тижня країни G7 уточнили деталі кредиту в розмірі $50 млрд, який планується виплачувати за рахунок відсотків від заморожених російських активів. Остаточної угоди з цього приводу має бути досягнуто в найближчі кілька днів.

Ситуація на фронті на ранок 23 жовтня

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 166 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

На Покровському напрямку загарбники намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів у районах населених пунктів Миролюбівка, Луч, Лисівка, Селидове. Наші захисники відбили 56 штурмових дій. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 47 атак біля Гірника, Новодмитрівки, Гострого, Катеринівки та Антонівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Цілу низку російських просувань на фронті фіксує український військовий паблік Deep State.

Армія рф просунулися на схід від Селидового, увійшовши на його східні околиці. Водночас українські військові повідомляють, що росіяни увійшли також у північну частину Селидового – з цього боку тривають бої в промзоні.

Також паблік показав великі просування рф на захід від Цукуриного, а також на схід від Курахового, де зменшилося вклинення ЗСУ в російські позиції.

На Лиманському напрямку – великий зсув фронту в районі Невського. Росіяни просунулася на ділянці завдовжки до 6 км, захопивши Новосадове і вийшовши на берег річки Жеребець. Під Куп’янськом Deep State заявив, що росіяни захопили більшу частину села Кругляківка на лівому березі річки Оскіл.

Втрати ворога: мінус ще 1460 окупантів

Учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали чотири удари по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також вразили три пункти управління БпЛА, п’ять артилерійських систем і два засоби ППО.

Також українські воїни знешкодили: