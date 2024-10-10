Война, день 960: в россии атакованы важные военные объекты

Сегодня, в четверг, 10 октября 2024 года, начались девятьсот шестидесятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Коротко об основных событиях за прошедшие сутки – в сводке «Одесской жизни».
В рф атакован склад «шахедов» и военный аэродром
Украинские войска 9 октября поразили базу хранения дронов Shahed. Ударная группа группировки сил и средств Военно-Морских Сил ВСУ во взаимодействии с подразделениями СБУ атаковала базу хранения дронов на территории Октябрьского в Краснодарском крае россии.
Сообщается, что там хранилось около 400 ударных дронов.
«По результатам объективного контроля зафиксировано точное попадание в цель. На территории объекта наблюдалась вторичная детонация», — сообщили в Генштабе ВСУ.
В ночью на 10 октябряв рф снова гремели взрывы. Беспилотники атаковали военный аэродром «Ханская» под Майкопом в Адыгее, сообщают российские Telegram-каналы.
Минобороны рф сообщило о сбитии 92 украинских БПЛА. Из них 47 над Краснодарским краем и 15 над акваторией Азовского моря.
В Адыгее объявили эвакуацию населения рядом с Майкопом.
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Ситуация на фронте остается сложной
За прошедшие сутки произошло 149 боевых столкновений, сообщает Генштаб ВСУ.
При поддержке бомбардировочной авиации враг девять раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка, Нелиповки, Щербиновки и Дилиевки на Торецком направлении.
Двадцать пять атак за минувшие сутки отбили наши защитниками на Покровском направлении.
Потери врага на утро 10 октября: минус еще 1080 оккупантов
Четырнадцать ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника нанесли за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны, к тому же поражены пункт управления, шесть средств ПВО и одна артиллерийская система.
Кроме того, украинские воины обезвредили:
- 1 танк,
- 14 боевых бронированных машин,
- 41 артиллерийскую систему,
- 2 реактивные системы залпового огня,
- 3 средства ПВО,
- 49 БпЛА оперативно-тактического уровня,
- 1 крылатую ракету,
- 74 автомобиля.