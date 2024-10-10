Война, день 960: в россии атакованы важные военные объекты

В рф атакован склад «шахедов» и военный аэродром

Украинские войска 9 октября поразили базу хранения дронов Shahed. Ударная группа группировки сил и средств Военно-Морских Сил ВСУ во взаимодействии с подразделениями СБУ атаковала базу хранения дронов на территории Октябрьского в Краснодарском крае россии.

Сообщается, что там хранилось около 400 ударных дронов.

«По результатам объективного контроля зафиксировано точное попадание в цель. На территории объекта наблюдалась вторичная детонация», — сообщили в Генштабе ВСУ.

В ночью на 10 октябряв рф снова гремели взрывы. Беспилотники атаковали военный аэродром «Ханская» под Майкопом в Адыгее, сообщают российские Telegram-каналы.

Минобороны рф сообщило о сбитии 92 украинских БПЛА. Из них 47 над Краснодарским краем и 15 над акваторией Азовского моря.

В Адыгее объявили эвакуацию населения рядом с Майкопом.

Ситуация на фронте остается сложной

За прошедшие сутки произошло 149 боевых столкновений, сообщает Генштаб ВСУ.

При поддержке бомбардировочной авиации враг девять раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка, Нелиповки, Щербиновки и Дилиевки на Торецком направлении.

Двадцать пять атак за минувшие сутки отбили наши защитниками на Покровском направлении.

Потери врага на утро 10 октября: минус еще 1080 оккупантов

Четырнадцать ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника нанесли за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны, к тому же поражены пункт управления, шесть средств ПВО и одна артиллерийская система.

Кроме того, украинские воины обезвредили: