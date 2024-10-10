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Війна, день 960: у росії атаковано важливі військові об’єкти

Війна, день 960: у росії атаковано важливі військові об’єкти

Сьогодні, у четвер, 10 жовтня 2024 року, розпочалася дев’ятсот шістдесята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Коротко про основні події минулої доби – у зведенні «Одеського життя».

У рф атаковано склад «шахедів» і військовий аеродром

Українські війська 9 жовтня вразили базу зберігання дронів Shahed. Ударна група угруповання сил і засобів Військово-Морських Сил ЗСУ у взаємодії з підрозділами СБУ атакувала базу зберігання дронів на території Октябрського в Краснодарському краї Росії.

Повідомляється, що там зберігалося близько 400 ударних дронів.

«За результатами об’єктивного контролю зафіксовано точне попадання в ціль. На території об’єкта спостерігалася вторинна детонація», – повідомили в Генштабі ЗСУ.

У ніч на 10 жовтня в РФ знову гриміли вибухи. Безпілотники атакували військовий аеродром «Ханська» під Майкопом в Адигеї, повідомляють російські Telegram-канали.

Міноборони рф повідомило про збиття 92 українських БПЛА. З них 47 над Краснодарським краєм і 15 над акваторією Азовського моря.

В Адигеї оголосили евакуацію населення поруч із Майкопом.

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Ситуація на фронті залишається складною

За минулу добу відбулося 149 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

За підтримки бомбардувальної авіації ворог дев’ять разів намагався просунутися вперед у районах Торецька, Нелипівки, Щербинівки та Діліївки на Торецькому напрямку.

Двадцять п’ять атак за минулу добу відбили наші захисниками на Покровському напрямку.

Втрати ворога на ранок 10 жовтня: мінус ще 1080 окупантів

Чотирнадцять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника нанесли минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони, до того ж уражено пункт управління, шість засобів ППО та одну артилерійську систему.

втрати ворога

Крім того, українські воїни знешкодили:

  • 1 танк,
  • 14 бойових броньованих машин,
  • 41 артилерійську систему,
  • 2 реактивні системи залпового вогню,
  • 3 засоби ППО,
  • 49 БпЛА оперативно-тактичного рівня,
  • 1 крилату ракету,
  • 74 автомобілі.
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Редакція ПРОФІЛЬ
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