Війна, день 960: у росії атаковано важливі військові об’єкти

У рф атаковано склад «шахедів» і військовий аеродром

Українські війська 9 жовтня вразили базу зберігання дронів Shahed. Ударна група угруповання сил і засобів Військово-Морських Сил ЗСУ у взаємодії з підрозділами СБУ атакувала базу зберігання дронів на території Октябрського в Краснодарському краї Росії.

Повідомляється, що там зберігалося близько 400 ударних дронів.

«За результатами об’єктивного контролю зафіксовано точне попадання в ціль. На території об’єкта спостерігалася вторинна детонація», – повідомили в Генштабі ЗСУ.

У ніч на 10 жовтня в РФ знову гриміли вибухи. Безпілотники атакували військовий аеродром «Ханська» під Майкопом в Адигеї, повідомляють російські Telegram-канали.

Міноборони рф повідомило про збиття 92 українських БПЛА. З них 47 над Краснодарським краєм і 15 над акваторією Азовського моря.

В Адигеї оголосили евакуацію населення поруч із Майкопом.

Ситуація на фронті залишається складною

За минулу добу відбулося 149 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

За підтримки бомбардувальної авіації ворог дев’ять разів намагався просунутися вперед у районах Торецька, Нелипівки, Щербинівки та Діліївки на Торецькому напрямку.

Двадцять п’ять атак за минулу добу відбили наші захисниками на Покровському напрямку.

Втрати ворога на ранок 10 жовтня: мінус ще 1080 окупантів

Чотирнадцять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника нанесли минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони, до того ж уражено пункт управління, шість засобів ППО та одну артилерійську систему.

Крім того, українські воїни знешкодили: