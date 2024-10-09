Война, день 959: в россии в воздух взлетел склад боеприпасов

Воздушный террор 9 октября

Этой ночью в небе Украины силы ПВО сбили 21 беспилотник, еще один — вернул обратно в направлении рф, сообщают Воздушные силы Украины.

Противовоздушная оборона работала в Одесской, Винницкой и Киевской областях, сообщили в Воздушных силах.

Также в ночь на 9 октября российские войска ударили тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 по Полтавщине. Их сбить не удалось.

Франция планирует передать Украине истребители «Мираж-2000»

Поставку обещают в течение первых трёх месяцев 2025 года. Об этом сообщил министр обороны Себастьен Лекорню.

По словам министра, самолёты оснастят новой техникой, в частности системами огня «воздух-земля» и системой радиоэлектронной борьбы. Подготовка украинских пилотов и механиков для использования «Миражей» продолжается.

Как сообщил представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук, появление французских истребителей «Мираж» в Украине может существенно повлиять на ситуацию на линии боевого соприкосновения.

По словам Братчука, хотя рано делать окончательные выводы относительно поставок французских истребителей, заявления о предоставлении вооружения класса «воздух-земля» для этих самолетов дают основания для оптимизма.

«У России сегодня есть два фактора, которые влияют непосредственно на поле боя. Это наличие большого количества пушечного мяса и авиационные компоненты, — отметил Братчук. — Поэтому уничтожение позиций российских войск на линии боевого соприкосновения, конечно, это огромный плюс.»

Однако спикер предостерег от преждевременных ожиданий по достижению паритета в воздухе, потому что авиации у россии гораздо больше.

Ситуация на фронте остается сложной

Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. З прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения, информирует Генштаб ВСУ.

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурма.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 40 атак.

На Торецком направлении враг, активно применяя авиацию, совершил 12 атак неподалеку Торецка, Нелиповки и Дилиевки.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает сравнивать с землей свои села и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли десять авиударов одиннадцатью КАБами по собственной территории.

В россии ночью в воздух взлетел склад боеприпасов

В ночь на 9 октября в российском Карачеве Брянской области российской федерации прогремели взрывы. Украинские беспилотники успешно посетили склад БК Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны рф.

Арсенал расположен рядом с 20-тысячным городом. Как пишут СМИ, спутниковые снимки от 2021 года свидетельствуют, что часть боеприпасов на этом складе общей площадью около 3,5 кв. км хранилась под открытым небом.

Потери врага на утро 9 октября: минус еще 1150 оккупантов

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство противовоздушной обороны и один командный пункт российских захватчиков.

Также украинские воины обезвредили: