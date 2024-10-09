Війна, день 959: у росії в повітря злетів склад боєприпасів

Повітряний терор 9 жовтня

Цієї ночі в небі України сили ППО збили 21 безпілотник, ще один – повернув назад у напрямку рф, повідомляють Повітряні сили України.

Протиповітряна оборона працювала в Одеській, Вінницькій та Київській областях, повідомили в Повітряних силах.

Також у ніч на 9 жовтня російські війська вдарили трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Полтавщині. Їх збити не вдалося.

Франція планує передати Україні винищувачі «Міраж-2000»

Поставку обіцяють протягом перших трьох місяців 2025 року. Про це повідомив міністр оборони Себастьєн Лекорню.

За словами міністра, літаки оснастять новою технікою, зокрема системами вогню «повітря-земля» і системою радіоелектронної боротьби. Підготовка українських пілотів і механіків для використання «Міражів» триває.

Як повідомив представник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук, поява французьких винищувачів «Міраж» в Україні може суттєво вплинути на ситуацію на лінії бойового зіткнення.

За словами Братчука, хоча рано робити остаточні висновки щодо поставок французьких винищувачів, заяви про надання озброєння класу «повітря-земля» для цих літаків дають підстави для оптимізму.

«У Росії сьогодні є два фактори, які впливають безпосередньо на поле бою. Це наявність великої кількості гарматного м’яса та авіаційні компоненти, – зазначив Братчук. – Тому знищення позицій російських військ на лінії бойового зіткнення, звичайно, це величезний плюс.»

Однак спікер застеріг від передчасних очікувань щодо досягнення паритету в повітрі, тому що авіації в росії набагато більше.

Ситуація на фронті залишається складною

Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безперервно атакує наші позиції. За минулу добу зафіксовано 172 бойових зіткнення, інформує Генштаб ЗСУ.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмів.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 40 атак.

На Торецькому напрямку ворог, активно застосовуючи авіацію, здійснив 12 атак неподалік Торецька, Неліпівки та Діліївки.

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує зрівнювати із землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали десять авіаударів одинадцятьма КАБами по власній території.

У росії вночі в повітря злетів склад боєприпасів

У ніч на 9 жовтня в російському Карачеві Брянської області російської федерації прогриміли вибухи. Українські безпілотники успішно відвідали склад БК Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони рф.

Арсенал розташований поруч із 20-тисячним містом. Як пишуть ЗМІ, супутникові знімки від 2021 року свідчать, що частина боєприпасів на цьому складі загальною площею близько 3,5 кв. км зберігалася просто неба.

Втрати ворога на ранок 9 жовтня: мінус ще 1150 окупантів

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один засіб протиповітряної оборони та один командний пункт російських загарбників.

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