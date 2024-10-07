Война, день 957: в Крыму поражен важный объект оккупантов

Сегодня, в понедельник, 7 октября 2024 года, начались девятьсот пятьдесят седьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Коротко об основных событиях за прошедшие сутки – в сводке «Одесской жизни».
В Крыму поражена крупнейшая нефтебаза
ночь на 7 октября, во временно оккупированной Феодосии после атаки беспилотников загорелась нефтебаза.
Минобороны рф сообщило о сбитии 12 дронов над Крымом. Местные паблики писали о пусках ракет «Нептун» из Одесской области, жители Феодосии слышали взрывы, после чего над нефтебазой дым поднимается тремя «столбами». В Феодосии введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.
В Генштабе ВСУ подтвердили удар по морскому нефтяному терминалу в Феодосии. По объемам перевалки нефтепродуктовтов — это крупнейший терминал в оккупированном Крыму. Всего на полуострове два таких терминала — второй расположен во временно оккупированном Севастополе.
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Нидерланды передали Украине F-16
Нидерланды доставили первые истребители F-16 в Украину и объявили о плане предоставления передовых беспилотников на 400 млн евро.
В Украину поступила первая партия истребителей, обещанных Нидерландами. Кроме того, Амстердам объявил о своем участии в разработке дронов для нашей страны. Об этом министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил в соцсети Х.
«Впервые я могу официально объявить, что первые голландские F-16 были доставлены в Украину. Это срочно необходимо. В Харькове я видел ущерб от российских авиаударов и слышал частые сигналы воздушной тревоги. Остальные 24 самолета прибудут в ближайшие месяцы», — написал он.
Коротко о ситуации на фронте
За прошедшие сутки зафиксировано 141 боевое столкновение, сообщает Генштаб ВСУ. Активнее всего враг наступал на Покровском и Кураховском направлениях.
За сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам семь ракетных ударов с применением восьми ракет, а также 86 авиаударов, сбросив 109 КАБов.
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления, средство ПВО, единицу специальной техники и две артиллерийские системы.
Потери врага: еще минус 1160 россиян
Общие боевые потери российских оккупантов на 7 октября составили 661 630 человек.
Также наши воины обезвредили:
- 14 танков,
- 31 бронированную машину,
- 64 артиллерийские системы,
- 7 реактивных систем залпового огня,
- 2 средства ПВО,
- 65 БпЛА оперативно-тактического уровня,
- 2 крылатые ракеты,
- 96 автомобилей.