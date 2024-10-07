Война, день 957: в Крыму поражен важный объект оккупантов

В Крыму поражена крупнейшая нефтебаза

ночь на 7 октября, во временно оккупированной Феодосии после атаки беспилотников загорелась нефтебаза.

Минобороны рф сообщило о сбитии 12 дронов над Крымом. Местные паблики писали о пусках ракет «Нептун» из Одесской области, жители Феодосии слышали взрывы, после чего над нефтебазой дым поднимается тремя «столбами». В Феодосии введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.

В Генштабе ВСУ подтвердили удар по морскому нефтяному терминалу в Феодосии. По объемам перевалки нефтепродуктовтов — это крупнейший терминал в оккупированном Крыму. Всего на полуострове два таких терминала — второй расположен во временно оккупированном Севастополе.

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Нидерланды передали Украине F-16

Нидерланды доставили первые истребители F-16 в Украину и объявили о плане предоставления передовых беспилотников на 400 млн евро.

В Украину поступила первая партия истребителей, обещанных Нидерландами. Кроме того, Амстердам объявил о своем участии в разработке дронов для нашей страны. Об этом министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил в соцсети Х.

«Впервые я могу официально объявить, что первые голландские F-16 были доставлены в Украину. Это срочно необходимо. В Харькове я видел ущерб от российских авиаударов и слышал частые сигналы воздушной тревоги. Остальные 24 самолета прибудут в ближайшие месяцы», — написал он.

Коротко о ситуации на фронте

За прошедшие сутки зафиксировано 141 боевое столкновение, сообщает Генштаб ВСУ. Активнее всего враг наступал на Покровском и Кураховском направлениях.

За сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам семь ракетных ударов с применением восьми ракет, а также 86 авиаударов, сбросив 109 КАБов.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления, средство ПВО, единицу специальной техники и две артиллерийские системы.

Потери врага: еще минус 1160 россиян

Общие боевые потери российских оккупантов на 7 октября составили 661 630 человек.

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