Війна, день 957: у Криму вражено важливий об’єкт окупантів

У Криму вражена найбільша нафтобаза

У ніч на 7 жовтня, у тимчасово окупованій Феодосії після атаки безпілотників загорілася нафтобаза.

Міноборони рф повідомило про збиття 12 дронів над Кримом. Місцеві пабліки писали про пуски ракет «Нептун» з Одеської області, жителі Феодосії чули вибухи, після чого над нафтобазою дим піднімається трьома «стовпами». У Феодосії введено режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру.

У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по морському нафтовому терміналу у Феодосії. За обсягами перевалки нафтопродуктів – це найбільший термінал в окупованому Криму. Загалом на півострові два таких термінали – другий розташований у тимчасово окупованому Севастополі.

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Нідерланди передали Україні F-16

Нідерланди доставили перші винищувачі F-16 в Україну та оголосили про план надання передових безпілотників на 400 млн євро.

В Україну надійшла перша партія винищувачів, обіцяних Нідерландами. Крім того, Амстердам оголосив про свою участь у розробці дронів для нашої країни. Про це міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив у соцмережі Х.

«Уперше я можу офіційно оголосити, що перші голландські F-16 були доставлені в Україну. Це терміново необхідно. У Харкові я бачив збитки від російських авіаударів і чув часті сигнали повітряної тривоги. Решта 24 літаки прибудуть у найближчі місяці», – написав він.

Коротко про ситуацію на фронті

За минулу добу зафіксовано 141 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ. Найактивніше ворог наступав на Покровському та Курахівському напрямках.

За добу противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах сім ракетних ударів із застосуванням восьми ракет, а також 86 авіаударів, скинувши 109 КАБів.

Учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали 6 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також вразили пункт управління, засіб ППО, одиницю спеціальної техніки та дві артилерійські системи.

Втрати ворога: ще мінус 1160 росіян

Загальні бойові втрати російських окупантів на 7 жовтня становили 661 630 осіб.

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