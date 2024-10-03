Война, день 953: россияне ударили бомбами по Харькову

В Харькове авиабомба попала в многоэтажку

2 октября около 23:00 враг из двух самолетов Су-34 осуществил пуски пяти управляемых авиационных бомб по Харькову и пригороду. Предварительно, это были УМПБ Д-30СН. По данным контроля систем ПВО, их скорость составляла 600 км/ч.

Две авиабомбы попали в пригороде — на территории Дергачевской громады. Еще три попали по Харькову.

«Авиационный боеприпас попал между третьим и четвертым этажом пятиэтажного жилого дома в Салтовском районе города. Произошел пожар. Травмы различной степени тяжести получили 12 человек, среди которых девочка 3 лет 11 месяцев. Самой старшей пострадавшей 73 года. Повреждены близлежащие дома, поликлиника, а также по меньшей мере 14 авто. В Шевченковском районе зафиксировано попадание в лесополосу. Повреждено остекление в двух многоквартирных жилых домах», — говорится в сообщении прокуратуры Харьковской области.

О ситуации на фронте на утро 3 октября

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 142 боевых столкновения. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 69 авиаударов, в частности сбросил 126 КАБ.

Враг интенсивно атакует на Покровском направлении, где наши защитники остановили 29 штурма. На Кураховском направлении Силы обороны отбили 27 атак.

Налет дронов в россии

В рф заявили, что ночью отбили атаку 113 укранских беспилотников.

По данным минобороны, 73 дроны были сбиты над территорией Белгородской области, 25 – Воронежской, 14 – над Курской и один над Брянской областью.

Об ущербе не сообщалось. При этом, вероятно, не все дроны сбиты — в Казани с утра закрыли аэропорт.

Ночью россия запустила по Украине 105 «шахедов»

Из них было сбито 78, заявляют Воздушные силы. Еще 23 — потеряны под воздействием средств РЭБ.

ПВО работала в Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Ровенской и Ивано-Франковской областях.

Телеграм-каналы сообщалают о прилете по подстанции в Одесской области.

Потери врага на утро 3 октября

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре средства противовоздушной обороны, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно артиллерийское средство на огневой позиции и два склада боеприпасов захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1150 оккупантов.

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