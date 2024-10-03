Война, день 953: россияне ударили бомбами по Харькову

Сегодня, 3 октября 2024 года, начались 953-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Враг продолжает терроризировать мирное население нашей страны, но и сам несет ощутимые потери. Коротко об основных событиях за прошедшие сутки – в сводке «Одесской жизни».
В Харькове авиабомба попала в многоэтажку
2 октября около 23:00 враг из двух самолетов Су-34 осуществил пуски пяти управляемых авиационных бомб по Харькову и пригороду. Предварительно, это были УМПБ Д-30СН. По данным контроля систем ПВО, их скорость составляла 600 км/ч.
Две авиабомбы попали в пригороде — на территории Дергачевской громады. Еще три попали по Харькову.
«Авиационный боеприпас попал между третьим и четвертым этажом пятиэтажного жилого дома в Салтовском районе города. Произошел пожар. Травмы различной степени тяжести получили 12 человек, среди которых девочка 3 лет 11 месяцев. Самой старшей пострадавшей 73 года. Повреждены близлежащие дома, поликлиника, а также по меньшей мере 14 авто. В Шевченковском районе зафиксировано попадание в лесополосу. Повреждено остекление в двух многоквартирных жилых домах», — говорится в сообщении прокуратуры Харьковской области.
Читайте также: Одесские коммунальщики снова направились на Донецкое направление (видео)
О ситуации на фронте на утро 3 октября
По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 142 боевых столкновения. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 69 авиаударов, в частности сбросил 126 КАБ.
Враг интенсивно атакует на Покровском направлении, где наши защитники остановили 29 штурма. На Кураховском направлении Силы обороны отбили 27 атак.
Налет дронов в россии
В рф заявили, что ночью отбили атаку 113 укранских беспилотников.
По данным минобороны, 73 дроны были сбиты над территорией Белгородской области, 25 – Воронежской, 14 – над Курской и один над Брянской областью.
Об ущербе не сообщалось. При этом, вероятно, не все дроны сбиты — в Казани с утра закрыли аэропорт.
Ночью россия запустила по Украине 105 «шахедов»
Из них было сбито 78, заявляют Воздушные силы. Еще 23 — потеряны под воздействием средств РЭБ.
ПВО работала в Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Ровенской и Ивано-Франковской областях.
Телеграм-каналы сообщалают о прилете по подстанции в Одесской области.
Потери врага на утро 3 октября
За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре средства противовоздушной обороны, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно артиллерийское средство на огневой позиции и два склада боеприпасов захватчиков.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1150 оккупантов.
Также украинские воины обезвредили:
- 6 танков,
- 17 боевых бронированных машин,
- 37 артиллерийских систем,
- 43 БпЛА оперативно-тактического уровня,
- 58 автомобилей,
- 12 единиц специальной техники.