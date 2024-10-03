Війна, день 953: росіяни вдарили бомбами по Харкову

У Харкові авіабомба влучила в багатоповерхівку

2 жовтня близько 23:00 ворог із двох літаків Су-34 здійснив пуски п’яти керованих авіаційних бомб по Харкову та передмістю. Попередньо, це були УМПБ Д-30СН. За даними контролю систем ППО, їхня швидкість становила 600 км/год.

Дві авіабомби влучили в передмісті – на території Дергачівської громади. Ще три влучили по Харкову.

«Авіаційний боєприпас влучив між третім і четвертим поверхом п’ятиповерхового житлового будинку в Салтівському районі міста. Сталася пожежа. Травми різного ступеня тяжкості отримали 12 осіб, серед яких дівчинка 3 років 11 місяців. Найстаршій постраждалій 73 роки. Пошкоджено прилеглі будинки, поліклініку, а також щонайменше 14 авто. У Шевченківському районі зафіксовано влучання в лісосмугу. Пошкоджено скління у двох багатоквартирних житлових будинках», – ідеться в повідомленні прокуратури Харківської області.

Про ситуацію на фронті на ранок 3 жовтня

За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 142 бойових зіткнення. Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах 69 авіаударів, зокрема скинув 126 КАБ.

Ворог інтенсивно атакує на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 29 штурмів. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 27 атак.

Наліт дронів у росії

У рф заявили, що вночі відбили атаку 113 укранських безпілотників.

За даними міноборони, 73 дрони було збито над територією Бєлгородської області, 25 – Воронезької, 14 – над Курською і один над Брянською областю.

Про збитки не повідомлялося. При цьому, ймовірно, не всі дрони збиті – у Казані зранку закрили аеропорт.

Вночі росія запустила по Україні 105 «шахедів»

З них було збито 78, заявляють Повітряні сили. Ще 23 – втрачено під впливом засобів РЕБ.

ППО працювала в Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях.

Телеграм-канали повідомляють про приліт по підстанції в Одеській області.

Втрати ворога на ранок 3 жовтня

За минулу добу авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони вразили чотири засоби протиповітряної оборони, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один артилерійський засіб на вогневій позиції та два склади боєприпасів загарбників.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1150 окупантів.

Також українські воїни знешкодили: