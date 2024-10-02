Война, день 952: СМИ сообщают о захвате Угледара

Сегодня, 2 октября 2024 года, начались 952-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Враг продолжает терроризировать мирное население нашей страны, но и сам несет ощутимые потери. Коротко об основных событиях за прошедшие сутки – в сводке «Одесской жизни».
Российские войска, вероятно, захватили Угледар, однако большая часть украинских подразделений, которые находились там, смогли покинуть город и не попасть в российское окружение. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 1 октября.
«Масштаб украинских потерь пока неизвестен, но распространенные сообщения о выводе украинских войск свидетельствуют о том, что большая часть украинского контингента, вероятно, избежала российского окружения, которое могло привести к большим потерям», — говорится в отчете.
Аналитики подчеркнули, что пока непонятно, смогут ли российские войска быстро продвинуться дальше Угледара в ближайшем будущем, особенно учитывая то, что захват Угледара произошел после ряда дорогостоящих и неудачных российских штурмов вблизи этого населенного пункта за последние два с половиной года.
Аналитики также отметили, что Угледар расположен в 30 километрах к югу от основных усилий россии в направлении Покровска, а потому российским войскам придется маневрировать на 30 километрах открытой местности, чтобы эффективно поддерживать наступательные операции на юго-восток от Покровска.
Воздушная атака 2 октября
В ночь на 2 октября 2024 года противник атаковал Украину 32-мя ударными БпЛА типа «Shahed», сообщают Воздушные силы Украины.
В результате противовоздушного боя:
- сбито 11 у»шахедов»,
- 4 беспилотника вышли из воздушного пространства Украины,
- 10 — локально потеряно под воздействием РЭБ.
О ситуации на фронте на утро 2 октября
Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции.
По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 155 боевых столкновений. Самые интенсивные бои шли на Покровском и Кураховском направлениях.
Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За минувшие сутки враг нанес по Курщине 15 авиаударов, применив 20 управляемых авиабомб.
Угледар в утренней сводке Генштаба не упоминается.
Потери врага на утро 2 октября: минус еще 1130 оккупантов
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника.
Также украинские воины обезвредили:
- 4 танка,
- 32 боевых бронированных машин,
- 14 артиллерийских систем,
- 26 БпЛА оперативно-тактического уровня,
- 71 автомобиль,
- 4 единицы спецтехники.