Война, день 952: СМИ сообщают о захвате Угледара

Российские войска, вероятно, захватили Угледар, однако большая часть украинских подразделений, которые находились там, смогли покинуть город и не попасть в российское окружение. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 1 октября.

«Масштаб украинских потерь пока неизвестен, но распространенные сообщения о выводе украинских войск свидетельствуют о том, что большая часть украинского контингента, вероятно, избежала российского окружения, которое могло привести к большим потерям», — говорится в отчете.

Аналитики подчеркнули, что пока непонятно, смогут ли российские войска быстро продвинуться дальше Угледара в ближайшем будущем, особенно учитывая то, что захват Угледара произошел после ряда дорогостоящих и неудачных российских штурмов вблизи этого населенного пункта за последние два с половиной года.

Аналитики также отметили, что Угледар расположен в 30 километрах к югу от основных усилий россии в направлении Покровска, а потому российским войскам придется маневрировать на 30 километрах открытой местности, чтобы эффективно поддерживать наступательные операции на юго-восток от Покровска.

Воздушная атака 2 октября

В ночь на 2 октября 2024 года противник атаковал Украину 32-мя ударными БпЛА типа «Shahed», сообщают Воздушные силы Украины.

В результате противовоздушного боя:

сбито 11 у»шахедов»,

4 беспилотника вышли из воздушного пространства Украины,

10 — локально потеряно под воздействием РЭБ.

О ситуации на фронте на утро 2 октября

Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции.

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 155 боевых столкновений. Самые интенсивные бои шли на Покровском и Кураховском направлениях.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За минувшие сутки враг нанес по Курщине 15 авиаударов, применив 20 управляемых авиабомб.

Угледар в утренней сводке Генштаба не упоминается.

Потери врага на утро 2 октября: минус еще 1130 оккупантов

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника.

Также украинские воины обезвредили: