Новости Одессы и Одесской области

Война, день 952: СМИ сообщают о захвате Угледара

Война, день 952: СМИ сообщают о захвате Угледара

Сегодня, 2 октября 2024 года, начались 952-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Враг продолжает терроризировать мирное население нашей страны, но и сам несет ощутимые потери. Коротко об основных событиях за прошедшие сутки – в сводке «Одесской жизни».

Российские войска, вероятно, захватили Угледар, однако большая часть украинских подразделений, которые находились там, смогли покинуть город и не попасть в российское окружение. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 1 октября.

«Масштаб украинских потерь пока неизвестен, но распространенные сообщения о выводе украинских войск свидетельствуют о том, что большая часть украинского контингента, вероятно, избежала российского окружения, которое могло привести к большим потерям», — говорится в отчете.

Аналитики подчеркнули, что пока непонятно, смогут ли российские войска быстро продвинуться дальше Угледара в ближайшем будущем, особенно учитывая то, что захват Угледара произошел после ряда дорогостоящих и неудачных российских штурмов вблизи этого населенного пункта за последние два с половиной года.

Аналитики также отметили, что Угледар расположен в 30 километрах к югу от основных усилий россии в направлении Покровска, а потому российским войскам придется маневрировать на 30 километрах открытой местности, чтобы эффективно поддерживать наступательные операции на юго-восток от Покровска.

Воздушная атака 2 октября

В ночь на 2 октября 2024 года противник атаковал Украину 32-мя ударными БпЛА типа «Shahed», сообщают Воздушные силы Украины.

В результате противовоздушного боя:

  • сбито 11 у»шахедов»,
  • 4 беспилотника вышли из воздушного пространства Украины,
  • 10 — локально потеряно под воздействием РЭБ.

О ситуации на фронте на утро 2 октября

Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции.

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 155 боевых столкновений. Самые интенсивные бои шли на Покровском и Кураховском направлениях.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За минувшие сутки враг нанес по Курщине 15 авиаударов, применив 20 управляемых авиабомб.

Угледар в утренней сводке Генштаба не упоминается.

Потери врага на утро 2 октября: минус еще 1130 оккупантов

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника.

Также украинские воины обезвредили:

  • 4 танка,
  • 32 боевых бронированных машин,
  • 14 артиллерийских систем,
  • 26 БпЛА оперативно-тактического уровня,
  • 71 автомобиль,
  • 4 единицы спецтехники.

потери врага

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Редакция ПРОФИЛЬ
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