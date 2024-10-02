Війна, день 952: ЗМІ повідомляють про захоплення Вугледара

Російські війська, ймовірно, захопили Вугледар, проте більша частина українських підрозділів, які перебували там, змогли покинути місто і не потрапити в російське оточення. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 1 жовтня.

«Масштаб українських втрат поки що невідомий, але поширені повідомлення про виведення українських військ свідчать про те, що більша частина українського контингенту, імовірно, уникла російського оточення, яке могло призвести до більших втрат», – ідеться у звіті.

Аналітики підкреслили, що поки незрозуміло, чи зможуть російські війська швидко просунутися далі Вугледара в найближчому майбутньому, особливо з огляду на те, що захоплення Вугледара відбулося після низки дорогих і невдалих російських штурмів поблизу цього населеного пункту за останні два з половиною роки.

Аналітики також зазначили, що Вугледар розташований за 30 кілометрів на південь від основних зусиль росії в напрямку Покровська, а тому російським військам доведеться маневрувати на 30 кілометрах відкритої місцевості, щоб ефективно підтримувати наступальні операції на південний схід від Покровська.

Повітряна атака 2 жовтня

У ніч на 2 жовтня 2024 року противник атакував Україну 32-ма ударними БпЛА типу «Shahed», повідомляють Повітряні сили України.

У результаті протиповітряного бою:

збито 11 у «шахедів»,

4 безпілотники вийшли з повітряного простору України,

10 – локально втрачено під впливом РЕБ.

Про ситуацію на фронті на ранок 2 жовтня

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безперервно атакує наші позиції.

За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 155 бойових зіткнень. Найінтенсивніші бої точилися на Покровському та Курахівському напрямках.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. За минулу добу ворог завдав по Курщині 15 авіаударів, застосувавши 20 керованих авіабомб.

Вугледар у ранковому зведенні Генштабу не згадується.

Втрати ворога на ранок 2 жовтня: мінус ще 1130 окупантів

Учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали вісім ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника.

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