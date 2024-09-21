Война, день 941: враг ударил по Харькову и Кривому Рогу, но и сам понес потери

О ситуации на фронте и итоги ночного воздушного боя

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки по всей линии фронта зафиксировано 217 боевых столкновений.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов, применив шесть ракет, 73 авиационных удара, задействовав 108 КАБ. Кроме этого, совершил 5300 обстрелов, 215 из них – из РСЗО.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по скоплениям живой силы противника, поражены два пункта управления, одно средство противовоздушной обороны и семь артиллерийских систем оккупантов.

А в Воздушных силах сообщают, что в ночь на 21 сентября российские оккупанты ударили по Днепропетровщине четырьмя баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23 из временно оккупированного Крыма и Ростовской области и пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской облвсти. Также враг выпустил 16 ударных БпЛА типа «Shahed» из Приморско-Ахтарска и Курска.

В результате противовоздушного боя сбиты 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 11 ударных БпЛА. Еще пять беспилотников в результате противодействия РЭБ локационно потеряны.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях.

На Южном направлении этой ночью противовоздушная оборона сбила 5 ударных беспилотников «Shahed-136/131».

По Херсонщине враг нанес авиаудара с применением КАБов, также оккупанты били по Николаевщине.

За прошедшие сутки, 20 сентября 2024 года, уничтожены разведывательный БпЛА «ZALA» и семь ударных дронов «Ланцет».

Напомним, накануне днем россияне атаковали Одессу баллистической ракетой с территории временно оккупированного Крыма.

В Краснодарском крае рф горит и взрывается склад боеприпасов

Этой ночью беспилотники залетели «на огонек» на склад боеприпасов в поселке Каменный Тихорецкого района Краснодарского края россии.

Глава региона заявил, что из-за упавших обломков начался пожар, который повлек за собой детонацию. В результате жителей ближайшего населенного пункта теперь эвакуируют.

Кроме того, сообщается, что из Тихорецка, что в 10 км от атакованного склада боеприпасов, виден дым и слышна детонация.

Удар по Кривому Рогу: погиб ребенок

Пока ВСУ уничтожают базы с боеприпасами, российские террористы бьют по жилым районам с мирными гражданскими жителями.

Так, вечером 20 сентября оккупанты нанесли удар по саму центру Харькова управляемыми авиабомбами. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, больница и гостиница, горели авто.

В настоящее время известно о 15 пострадавших, в их числе есть дети.

А в ночь на 21 сентября россия атаковала частный жилой район Кривого Рога. В результате удара погибли три человека.

По данным областной службы ГСЧС, погибшие – 12-летний мальчик и две женщины 75 и 79 лет. Еще три человека получили ранения.

Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что в результате вражеской атаки загорелись два частных дома. Более двух десятков домов повреждены, еще два – разрушены. Повреждены также школа, гараж и авто. Госпитализированы в состоянии средней тяжести 17-летний парень и мужчины 31 и 50 лет.

Потери врага на утро 21 сентября 2024

За минувшие сутки Силы обороны ориентировочно ликвидировали 1440 оккупантов, сообщил Генштаб.

В технике за минувшие сутки у врага потери следующие: