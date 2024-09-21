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Война, день 941: враг ударил по Харькову и Кривому Рогу, но и сам понес потери

Война, день 941: враг ударил по Харькову и Кривому Рогу, но и сам понес потери

Сегодня, в субботу, 21 сентября 2024 года, начались 941-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Наши воины продолжают активными действиями наносить захватническим войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в глубоком тылу.

О ситуации на фронте и итоги ночного воздушного боя

Патроны

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки по всей линии фронта зафиксировано 217 боевых столкновений.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов, применив шесть ракет, 73 авиационных удара, задействовав 108 КАБ. Кроме этого, совершил 5300 обстрелов, 215 из них – из РСЗО.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по скоплениям живой силы противника, поражены два пункта управления, одно средство противовоздушной обороны и семь артиллерийских систем оккупантов.

А в Воздушных силах сообщают, что в ночь на 21 сентября российские оккупанты ударили по Днепропетровщине четырьмя баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23 из временно оккупированного Крыма и Ростовской области и пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской облвсти. Также враг выпустил 16 ударных БпЛА типа «Shahed» из Приморско-Ахтарска и Курска.

В результате противовоздушного боя сбиты 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 11 ударных БпЛА. Еще пять беспилотников в результате противодействия РЭБ локационно потеряны.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях.

На Южном направлении этой ночью противовоздушная оборона сбила 5 ударных беспилотников «Shahed-136/131».

По Херсонщине враг нанес авиаудара с применением КАБов, также оккупанты били по Николаевщине.

За прошедшие сутки, 20 сентября 2024 года, уничтожены разведывательный БпЛА «ZALA» и семь ударных дронов «Ланцет».

Напомним, накануне днем россияне атаковали Одессу баллистической ракетой с территории временно оккупированного Крыма.

В Краснодарском крае рф горит и взрывается склад боеприпасов

Этой ночью беспилотники залетели «на огонек» на склад боеприпасов в поселке Каменный Тихорецкого района Краснодарского края россии.

Глава региона заявил, что из-за упавших обломков начался пожар, который повлек за собой детонацию. В результате жителей ближайшего населенного пункта теперь эвакуируют.

Кроме того, сообщается, что из Тихорецка, что в 10 км от атакованного склада боеприпасов, виден дым и слышна детонация.

Удар по Кривому Рогу: погиб ребенок

Пока ВСУ уничтожают базы с боеприпасами, российские террористы бьют по жилым районам с мирными гражданскими жителями.

Так, вечером 20 сентября оккупанты нанесли удар по саму центру Харькова управляемыми авиабомбами. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, больница и гостиница, горели авто.

В настоящее время известно о 15 пострадавших, в их числе есть дети.

А в ночь на 21 сентября россия атаковала частный жилой район Кривого Рога. В результате удара погибли три человека.

По данным областной службы ГСЧС, погибшие – 12-летний мальчик и две женщины 75 и 79 лет. Еще три человека получили ранения.

Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что в результате вражеской атаки загорелись два частных дома. Более двух десятков домов повреждены, еще два – разрушены. Повреждены также школа, гараж и авто. Госпитализированы в состоянии средней тяжести 17-летний парень и мужчины 31 и 50 лет.

Потери врага на утро 21 сентября 2024

Потери врага на утро 941-го дня войны

За минувшие сутки Силы обороны ориентировочно ликвидировали 1440 оккупантов, сообщил Генштаб.

В технике за минувшие сутки у врага потери следующие:

  • 21 танк;
  • 38 бронемашин;
  • 58 артиллерийских систем;
  • 4 РСЗО;
  • 92 БПЛА;
  • 68 транспортных средств;
  • 10 единиц спецтехники.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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