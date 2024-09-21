Війна, день 941: ворог вдарив по Харкову та Кривому Рогу, але й сам зазнав втрат

Про ситуацію на фронті та підсумки нічного повітряного бою

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 217 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціям українських підрозділів та населених пунктів п’ять ракетних ударів, застосувавши шість ракет, 73 авіаційні удари, задіявши 108 КАБів. Крім цього, здійснив 5300 обстрілів, 215 з них – із РСЗВ.

Минулої доби авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали вісім ударів по скупченням живої сили противника, вражені два пункти управління, один засіб протиповітряної оборони та сім артилерійських систем окупантів.

А у Повітряних силах повідомляють, що в ніч на 21 вересня російські окупанти вдарили по Дніпропетровщині чотирма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 з тимчасово окупованого Криму та Ростовської області рф та п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітря окупованої Запорізької облвсті. Також ворог випустив 16 ударних БпЛА типу «Shahed» із Приморсько-Ахтарська та Курська.

В результаті протиповітряного бою збиті 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 11 ударних БпЛА. Ще п’ятьох безпілотників внаслідок протидії РЕБ локаційно втрачено.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях.

На Південному напрямку цієї ночі протиповітряна оборона збила 5 ударних безпілотників Shahed-136/131.

Херсонщиною ворог завдав авіаудару із застосуванням КАБів, також окупанти били по Миколаївщині.

Минулої доби, 20 вересня 2024 року, знищено розвідувальний БпЛА «ZALA» та сім ударних дронів «Ланцет».

Нагадаємо, напередодні вдень росіяни атакували Одесу балістичною ракетою з території тимчасово окупованого Криму.

У Краснодарському краї росії горить і вибухає склад боєприпасів

Цієї ночі безпілотники залетіли «на вогник» на склад боєприпасів у селищі Кам’яний Тихорецького району Краснодарського краю рф.

Глава регіону заявив, що через уламки почалися пожежа, яка спричинила детонацію. Внаслідок мешканців найближчого населеного пункту тепер евакуювали.

Крім того, повідомляється, що з Тихорецька, що за 10 км від атакованого складу боєприпасів, видно дим і чути детонацію.

Удар по Кривому Рогу: загинула дитина

Поки ЗСУ знищують бази з боєприпасами, російські терористи б’ють по житловим районам з мирними жителями.

Так, увечері 20 вересня окупанти завдали удару по центру Харкова керованими авіабомбами. Пошкоджено житлові будинки та господарські будівлі, лікарні та готелі, горіли авто.

Наразі відомо про 15 постраждалих, серед них є діти.

А в ніч проти 21 вересня росія атакувала приватний житловий район Кривого Рогу. Внаслідок удару загинули троє людей.

За даними обласної служби ДСНС, загиблі – 12-річний хлопчик та дві жінки 75 та 79 років. Ще троє людей отримали поранення.

Глава Дніпропетровської ОВА повідомив, що внаслідок ворожої атаки спалахнули два приватні будинки. Понад два десятки будинків пошкоджено, ще два – зруйновано. Пошкоджено також школу, гараж та авто. Госпіталізовані у стані середньої тяжкості 17-річний хлопець та чоловіки 31 та 50 років.

Втрати ворога на ранок 21 вересня 2024 року

Минулої доби Сили оборони орієнтовно ліквідували 1440 окупантів, повідомив Генштаб.

У техніці за минулу добу у ворога втрати наступні: