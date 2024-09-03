Война, день 923: ситуация под Покровском угрожающая, но у ВСУ есть успехи

Воздушная ракетно-дроновая атака 3 сентября

В ночь на 3 сентября 2024 года враг нанес удар тремя баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23, управляемой авиационной ракетой Х-59/69 и 35-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136».

В результате противовоздушного боя сбито 27 «шахедов», шесть — локально потеряны. Еще два вражеских беспилотника полетели в направлении Белгородской обл. и оккупированной Донетчины.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

В Днепре и Запорожье есть погибшие и раненые

В результате вчерашней ракетной атаки на Днепр погиб 51-летний мужчина. Шесть человек пострадали.

Как сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, после прилета в областном центре горели машины. В общем их уничтожено 3, еще 12 — изуродованы. Окна побиты в детском саду и семи частных домах. Повреждено предприятие.

Также вчера вечером не утихали обстрелы на Никопольщине. Враг целился по населенным пунктам района из РСЗО «Град», тяжелой артиллерии.

Войска рф также вечером 2 сентября ударили ракетой по отелю в Запорожье. В результате российской атаки пострадала целая семья: 8-летний мальчик и 38-летняя женщина погибли, 12-летняя девочка и 43-летний мужчина получили ранения. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

«Состояние мужчины и девочки, которые были в разрушенном российской ракетой отеле, тяжелое, 12-летняя девочка получила переломы конечностей, ранения, ожоги до 45 процентов тела, травматический шок. Она в реанимации, врачи оказывают всю необходимую помощь. Мужчина в состоянии средней тяжести — в хирургии с переломом грудины, осколочным ранением правого бедра», — сообщил Федоров.

Что происходит под Покровском

Сотни украинских солдат могут оказаться в окружении к югу от Покровска, пишет журнал Forbes. И рекомендует их вывести оттуда.

Российская группировка, численность которой может достигать десятков тысяч человек, обходит крупные украинские силы, удерживающие линию между селом Мемрик и рекой Волчья.

«В результате образовался выступ на восток в линию российской обороны — этот выступ может стать ловушкой для сотен украинских солдат в случае нескольких решительных манёвров российской армии», — считает издание.

Внутри выступа находятся подразделения 59-й мотопехотной бригады, 68-й егерской бригады, 117-й бригады территориальной обороны и 15-й бригады Нацгвардии.

«Это значительные силы, но их целостность зависит от 25-й десантной бригады, которая защищает город Украинск на северной границе выступа», — говорится в статье.

Начать отступление из выступа уже сейчас — «разумный шаг со стороны украинского командования». Украинские войска могли бы выпрямить линию фронта и построить новые укрепления в нескольких милях к западу.

«Отказ от выступа приведет к потере 30 квадратных миль территории, но может сохранить целые украинские батальоны в критический момент», — говорится в статье.

В то же время украинские войска восстановили утраченные ранее позиции к юго-востоку от Покровска. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Опубликованные 2 сентября геолокационные кадры указывают на то, что Силы обороны Украины восстановили позиции на юго-западе Новогродовки (юго-восточнее Покровска).

В самом Покровске со вчерашнего дня закрылись банки, не работает почта и больницы. В городе еще остается около 30 тысяч жителей, которые постепенно переезжают в соседнюю Днепропетровскую область.

В целом за прошедшие сутки зафиксировано 197 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, где наши защитники отражали 56 вражеских штурма.

Также противник был активным на Кураховском, там украинские военные остановили 39 атак врага.

Еще минус 1360 оккупантов

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника. Кроме этого, поразили артиллерийскую систему и две понтонные переправы.

Также украинские воины за сутки обезвредили: