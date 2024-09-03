Війна, день 923: ситуація під Покровськом загрозлива, але у ЗСУ є успіхи

Повітряна ракетно-дронова атака 3 вересня

У ніч на 3 вересня 2024 року ворог завдав удару трьома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 і 35-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136».

У результаті протиповітряного бою збито 27 «шахедів», шість – локально втрачено. Ще два ворожі безпілотники полетіли в напрямку Бєлгородської обл. та окупованої Донеччини.

Протиповітряна оборона працювала в Київській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.

У Дніпрі та Запоріжжі є загиблі та поранені

Унаслідок учорашньої ракетної атаки на Дніпро загинув 51-річний чоловік. Шестеро людей постраждали.

Як повідомив начальник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак, після прильоту в обласному центрі горіли машини. Загалом їх знищено 3, ще 12 – понівечено. Вікна побиті в дитячому садочку та семи приватних будинках. Пошкоджено підприємство.

Також учора ввечері не вщухали обстріли на Нікопольщині. Ворог цілився по населених пунктах району з РСЗВ «Град», важкої артилерії.

Війська рф також увечері 2 вересня вдарили ракетою по готелю в Запоріжжі. Унаслідок російської атаки постраждала ціла сім’я: 8-річний хлопчик і 38-річна жінка загинули, 12-річна дівчинка і 43-річний чоловік дістали поранення. Про це повідомив голова Запорізької ОДА Іван Федоров.

«Стан чоловіка і дівчинки, які були в зруйнованому російською ракетою готелі, важкий, 12-річна дівчинка отримала переломи кінцівок, поранення, опіки до 45 відсотків тіла, травматичний шок. Вона в реанімації, лікарі надають усю необхідну допомогу. Чоловік у стані середньої тяжкості – у хірургії з переломом грудини, осколковим пораненням правого стегна», – повідомив Федоров.

Що відбувається під Покровськом

Сотні українських солдатів можуть опинитися в оточенні на південь від Покровська, пише журнал Forbes. І рекомендує їх вивести звідти.

Російське угруповання, чисельність якого може сягати десятків тисяч осіб, обходить великі українські сили, що утримують лінію між селом Мемрик і річкою Вовча.

«У результаті утворився виступ на схід у лінію російської оборони – цей виступ може стати пасткою для сотень українських солдатів у разі кількох рішучих маневрів російської армії», – вважає видання.

Усередині виступу перебувають підрозділи 59-ї мотопіхотної бригади, 68-ї єгерської бригади, 117-ї бригади територіальної оборони та 15-ї бригади Нацгвардії.

«Це значні сили, але їхня цілісність залежить від 25-ї десантної бригади, яка захищає місто Українськ на північному кордоні виступу», – ідеться в статті.

Почати відступ з виступу вже зараз – «розумний крок з боку українського командування». Українські війська могли б випрямити лінію фронту і побудувати нові укріплення за кілька миль на захід.

«Відмова від виступу призведе до втрати 30 квадратних миль території, але може зберегти цілі українські батальйони в критичний момент», – ідеться в статті.

Водночас українські війська відновили втрачені раніше позиції на південний схід від Покровська. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Опубліковані 2 вересня геолокаційні кадри вказують на те, що Сили оборони України відновили позиції на південному заході від Покровська.

У самому Покровську з учорашнього дня закрилися банки, не працює пошта і лікарні. У місті ще залишається близько 30 тисяч жителів, які поступово переїжджають до сусідньої Дніпропетровської області.

Загалом за минулу добу зафіксовано 197 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, де наші захисники відбивали 56 ворожих штурмів.

Також противник був активним на Курахівському, там українські військові зупинили 39 атак ворога.

Ще мінус 1360 окупантів

Учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника. Крім цього, вразили артилерійську систему та дві понтонні переправи.

Також українські воїни за добу знешкодили: