Война, день 904-й: враг нарастил количество атак по всей линии фронта

Ночью над Украиной сбито 29 «шахедов»

В ночь на 15 августа противовоздушная оборона уничтожила 29 из 29 ударных дронов Shahed, которые российские оккупанты запустили по Украине, сообщили Воздушные силы.

россия также атаковала тремя управляемыми ракетами авиационными ракетами Х-59 из Курской области. Их сбить не удалось.

Силы обороны поразили четыре военных аэродрома в рф

В ночь на 14 августа украинские военные атаковали сразу четыре аэродрома в Воронежской, Курской и Нижегородской областях рф. В частности, поражены военные аэродромы «Халино», «Саваслейка», «Борисоглебск» и «Балтимор».

На этих аэродромах базируется армейская авиация, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители Су-35 и другая военная авиационная техника противника.

Основными объектами поражения были склады горюче-смазочных материалов и авиационных средств поражения.

Результаты атаки уточняются.

Враг нарастил интенсивность атак

После того, как Силы обороны начали операцию в Курской области, российские подразделения перебрасывают свои подразделения из Донецкой и Луганской областей. Впрочем, враг сохраняет интенсивность боевых действий на высоком уровне.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений.

На Северском направлении украинские защитники отражали 25 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Переездного, Спирного и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз возле Часового Яра и Андреевки.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 24 атаки в районах Северного, Нелиповки, Железного, Нью-Йорка и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора.

Как сообщает военный 24 ОШБр «Айдар» Станислав Бунятов, на Покровском направлении у ВСУ «стоят истощенные подразделения, которые целыми днями терроризируются авиацией, а затем штурмуются пехотой 10 к 1».

По его словам, там воюет «действительно подготовленная к боевым действиям пехота врага, штурмующая с 4-5:00 до 21:00 каждый день».

«Под таким давлением варианта 2: стоять насмерть или постепенно отходить с боем до подготовленных линий обороны», — добавил Бунятов. По его словам, такие линии созданы вокруг Мирнограда и Покровска.

Потери врага на утро 15 августа 2024 года

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника и пункту управления, а также поразили четыре артиллерийские системы, средство ПВО, склад боеприпасов и еще один важный объект оккупантов.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1220 человек. Также украинские воины обезвредили: