Війна, день 904-й: ворог наростив кількість атак по всій лінії фронту

Вночі над Україною збито 29 «шахедів»

У ніч на 15 серпня протиповітряна оборона знищила 29 із 29 ударних дронів Shahed, які російські окупанти запустили по Україні, повідомили Повітряні сили.

росія також атакувала трьома керованими ракетами авіаційними ракетами Х-59 з Курської області. Їх збити не вдалося.

Сили оборони вразили чотири військові аеродроми в рф

У ніч на 14 серпня українські військові атакували одразу чотири аеродроми у Воронезькій, Курській і Нижегородській областях рф. Зокрема, уражено військові аеродроми «Халіно», «Саваслейка», «Борисоглібськ» і «Балтимор».

На цих аеродромах базується армійська авіація, винищувачі-бомбардувальники Су-34, винищувачі Су-35 та інша військова авіаційна техніка противника.

Основними об’єктами ураження були склади паливно-мастильних матеріалів та авіаційних засобів ураження.

Результати атаки уточнюються.

Ворог наростив інтенсивність атак

Після того, як Сили оборони розпочали операцію в Курській області, російські підрозділи перекидають свої підрозділи з Донецької та Луганської областей. Утім, ворог зберігає інтенсивність бойових дій на високому рівні.

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 165 бойових зіткнень.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 25 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Переїзного, Спірної та Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували п’ять разів біля Часового Яру та Андріївки.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 24 атаки в районах Сіверного, Нелипівки, Залізного, Нью-Йорка та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора.

Як повідомляє військовий 24 ОШБр «Айдар» Станіслав Бунятов, на Покровському напрямку у ЗСУ «стоять виснажені підрозділи, які цілими днями тероризуються авіацією, а потім штурмуються піхотою 10 до 1».

За його словами, там воює «справді підготовлена до бойових дій піхота ворога, яка штурмує з 4-5:00 до 21:00 щодня».

«Під таким тиском варіанти 2: стояти на смерть або поступово відходити з боєм до підготовлених ліній оборони», – додав Бунятов. За його словами, такі лінії створено навколо Мирнограда і Покровська.

Втрати ворога на ранок 15 серпня 2024 року

Учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони нанесли дев’ять ударів по районах зосередження особового складу й ОВТ противника та пункту управління, а також вразили чотири артилерійські системи, засіб ППО, склад боєприпасів і ще один важливий об’єкт окупантів.

Загалом за минулу добу втрати російських загарбників становили 1220 осіб. Також українські воїни знешкодили: