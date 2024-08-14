Война, день 903-й: более сотни дронов атаковали военные объекты в рф

Враг штурмует на нескольких направлениях

За прошедшие сутки зафиксировано 134 боевых столкновения, сообщили в Генштабе ВСУ.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 19 атак неподалеку Железного, Нью-Йорка и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Гродовки, также, район этого населенного пункта подвергся бомбардировке тремя КАБами.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции 11 раз. Получили жесткий отпор, понесли потери и отошли.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением четырех ракет, а также 81 авиаудар, в частности, сбросил 116 КАБов.

Дроновые атаки 14 августа

Ночью защитники украинского неба сбили 17 из 23-х запущенных армией рф «шахедов», сообщают Воздушные силы Украины.

Дроны сбивались в пределах Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Житомирской областей.

В россии украинские дроны ударили по военной авиабазе «Саваслейка» в Нижегородской области рф. Оттуда регулярно взлетают МиГ-31К с баллистическими ракетами «Кинжал».

Сообщается о по меньшей мере 10 прилетах.

Пока неизвестно, поражён ли аэродром. Дорога к нему перекрыта, пишут российские паблики.

Также был атакован аэродром «Балтимор» в Воронежской области, где базируются СУшки, которые с начала 2024 сбрасывают КАБы на Харьковскую область. Местные власти заявили об ударе 35 беспилотников.

Минобороны россии сообщает, что ночью сбили 117 украинских дронов.

А именно:

37 над территорией Курской области,

37 — над Воронежской областью,

17 над территорией Белгородской области, 11 – над Нижегородской,

9 – над Волгоградской,

3 – над Брянской,

2 – над Орловской,

1 – над Ростовской областью.

Потери врага на утро 14 августа 2024 года

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, двух ударов по пунктам управления, а также поразили две артиллерийских системы, станцию РЭБ, склад боеприпасов и еще два важных объекта оккупантов.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1240 человек. Также украинские воины обезвредили: